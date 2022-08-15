День города уже на этой неделе отметят костанайцы — План мероприятий

total.kz
Программа проведения Дня города, посвященная празднованию 143 — летия Костаная.
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19 — 20 августа 2022 г.
|19 августа
НАБЕРЖНАЯ ул. Гашека
|1.
|Этно фестиваль.
Показательные выступления «Қостанай батыры» на приз акима города Костаная: қазақ күресі, садақ ату (национальная традиционная стрельба из лука)
|19.00 — 20.00
|Международный фестиваль древних технологий
|19.00 — 20.00
|2.
|Церемония открытия этно-фестиваля
(исторические реконструкции, этно-проект Орда г.Алматы, фольклорно-этнографический ансамбль «Сармад» г.Атырау и др.)
|20.00 — 23.00
|Сити — центр
|3.
|Фестиваль боевых искусств (16 видов спорта: кикбоксинг, ММА,джиу-джитсу, каратэ, и др.)
|17.00- 20.00
|ПЛОЩАДЬ ОБЛАСТНОГО АКИМАТА
|4.
|Танцевальный батл «Костанай — молодежный город»
|19.00-20.00
|5.
|Летний кубок КВН среди студенческих команд
|20.00 — 21.00
|6.
|Подведение итогов конкурса Мобилографии «Мой город в моем телефоне» (приз – телефон Айфон -13)
|21.00 — 21.30
|7.
|Фестиваль «Жастар fest»с участием дуэта «БРО» г.Костанай, группы «MuzArt Live» г.Нур — Султан
|21.30 — 23.00
|
|20 августа
НАБЕРЖНАЯ ул.Гашека
|
|8.
|Работа этно – фестиваля (показательные шоу программы, мастер – классы, концертные программы, национальные игры: садақ ату, қазақ күресі, жілік сындру, тоғыз құмалақ, асық ату)
|11.00 -16.00
|9.
|Международный фестиваль древних технологий
|11.00 -16.00
|
|20 августа
СИТИ — центр
|
|10.
|Концертные программы молодежных коллективов города («ARTIST», «INTER DENS», «KREIZI DENS», «ATIKO» и др.)
|11.00 -19.00
|11.
|Фотозона «Казахские батыры»
(этно-проект «Орда», тантамарески)
|11.00- 15.00
|12.
|Выездной эфир «В прямом эфире – жители города Костаная!»
(спикеры, поздравления жителей, освещение программы, истории города)
|12.00 -14.00
|13.
|Работы молодых художников в стиле граффити
|11.00 -14.00
|14.
|Книжная выставка – ярмарка
(казахстанских издательств и местных авторов)
|11.00 — 20.00
|
|
ул. А.БАЙТУРСЫНОВА
(от ул. Аль-Фараби до ул.Гоголя)
|
|15.
|Фестиваль детского творчества «Костанай город детства»
|11.00 -15.00
|
|
ПЛОЩАДЬ ОБЛАСТНОГО АКИМАТА
|16.
|Концертная программа ансамбля танца «Карнавал»
|15.00 – 16.00
|17.
|Флешмоб домбристов «Қостанайдың гүлдері»
(80 чел.)
|18.00 — 18.30
|
|
ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА
|
|18.
|Концерт оркестра джазовой музыки
(рук. А.Евсюков)
|19.00 — 20.00
|
|Вечерняя программа (выступление акима области, присвоение звания «Почетный гражданин Костанайской области», «Почетный гражданин города Костанай»)
|20.00- 20.30
|19.
|Выступление звезд эстрады
|Камшат Жолдыбаева (г.Алматы)
|20.30 — 21.00
|MOTOR-ROLLER (рок-группа, г. Алматы, 5 чел.)
|21.00-22.00
|Назима (г. Москва-Алматы, 3 чел.)
|22.00-23.00
|20.
|Праздничный фейерверк
|23.00
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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