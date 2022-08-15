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День города уже на этой неделе отметят костанайцы — План мероприятий

total.kz

Программа проведения Дня города, посвященная  празднованию 143 — летия Костаная.

 19 — 20 августа 2022 г.

19 августа

НАБЕРЖНАЯ ул. Гашека
1. Этно фестиваль.

Показательные выступления «Қостанай батыры» на приз акима города Костаная: қазақ күресі, садақ ату (национальная традиционная стрельба из лука)

 19.00 — 20.00
Международный фестиваль древних технологий 19.00 — 20.00
2. Церемония открытия этно-фестиваля

 (исторические реконструкции, этно-проект Орда г.Алматы, фольклорно-этнографический ансамбль «Сармад»  г.Атырау и др.)

 20.00 — 23.00
 Сити — центр
3. Фестиваль боевых искусств (16 видов спорта: кикбоксинг, ММА,джиу-джитсу, каратэ, и др.)

 

 17.00- 20.00
 ПЛОЩАДЬ ОБЛАСТНОГО АКИМАТА
4. Танцевальный батл  «Костанай — молодежный город» 19.00-20.00
5. Летний кубок КВН среди студенческих команд

 

 20.00 — 21.00
6. Подведение итогов конкурса Мобилографии «Мой город в моем телефоне» (приз – телефон Айфон -13) 21.00 — 21.30
7. Фестиваль «Жастар fest»с участием дуэта «БРО» г.Костанай, группы «MuzArt Live» г.Нур — Султан 21.30 — 23.00
 

 

 

 

 20 августа

НАБЕРЖНАЯ ул.Гашека

  

 

 

 
8. Работа этно – фестиваля  (показательные шоу программы, мастер – классы, концертные программы, национальные игры: садақ ату,  қазақ күресі, жілік сындру, тоғыз құмалақ, асық ату) 11.00 -16.00
9. Международный фестиваль древних технологий 11.00 -16.00
 

 

 

 20 августа

СИТИ — центр

  

 

 
10. Концертные программы молодежных коллективов города ARTIST», «INTER DENS», «KREIZI DENS», «ATIKO»  и др.) 11.00 -19.00
11. Фотозона «Казахские батыры»

(этно-проект «Орда», тантамарески)

 11.00- 15.00
12. Выездной эфир «В прямом эфире – жители города Костаная!»

(спикеры, поздравления жителей, освещение программы, истории города)

 12.00 -14.00
13. Работы молодых художников  в стиле граффити 11.00 -14.00
14. Книжная выставка – ярмарка

(казахстанских издательств и местных авторов)

 11.00 — 20.00
 

 

 

  

ул. А.БАЙТУРСЫНОВА

(от ул. Аль-Фараби до ул.Гоголя)

  

 

 
15. Фестиваль детского творчества «Костанай город детства» 11.00 -15.00
 

 

  

ПЛОЩАДЬ ОБЛАСТНОГО АКИМАТА

  
16. Концертная программа ансамбля танца «Карнавал» 15.00 – 16.00
17. Флешмоб домбристов «Қостанайдың гүлдері»

(80 чел.)

 18.00 — 18.30
 

 

  

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА

  

 
18. Концерт оркестра джазовой музыки

(рук. А.Евсюков)

 19.00 — 20.00
 

 

 Вечерняя программа  (выступление акима области, присвоение звания «Почетный гражданин Костанайской области», «Почетный гражданин города Костанай») 20.00- 20.30
19. Выступление звезд эстрады
Камшат Жолдыбаева (г.Алматы) 20.30 — 21.00
MOTOR-ROLLER  (рок-группа, г. Алматы, 5 чел.) 21.00-22.00
Назима (г. Москва-Алматы, 3 чел.) 22.00-23.00
20. Праздничный фейерверк 23.00

 

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