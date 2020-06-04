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День госсимволов. Костанайцы вывесили на балконах флаги Казахстана

фото prosports.kz

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48 - летальных случаев

191 - в Костанайской области

Сегодня, 4 июня, отмечается в Казахстане отмечается День государственных символов. В честь праздника акимат Костаная провел необычную акцию.

Как известно, государственные символы страны, а к ним относятся герб, флаг и гимн, были приняты 1992 году. Провести массовые мероприятия в этот день из-за карантина в областном центре не смогли, но акимат Костаная разместил по городу конструкции, баннеры и растяжки, а на балконах домов центральных улиц, например, проспекта Абая, жители вывесили национальные флаги. По словам организаторов акции, они будут находиться здесь в течение нескольких дней.

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