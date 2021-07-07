День Ивана Купала, что можно, а что строго запрещено делать в древний праздник

lt.sputniknews.ru
Ивана Купала – старинный языческий праздник, изначально имевший совсем другое название (после крещения Руси оно утратилось). По старому стилю купальской ночью было время с 23 на 24 июня, по новому же – с 6 на 7 июля, пишет mk-pskov.ru Впрочем, празднества продолжались и днём. На Руси бытовало большое количество примет и обычаев, связанных с Ивановым днём. Среди них были и жутковатые, запрещающие спать, и, по сегодняшним меркам, совершенно дикие. Например, обливание грязной водой. Что и зачем делали в купальскую ночь?
Нынешнее название Ивановской ночи имеет уже христианское происхождение и восходит к имени святого Иоанна Крестителя, день памяти которого отмечается 7 июля. Благочестивый Иоанн был человеком, крестившим Иисуса в водах Иордана. На этом фоне в народе имя Иоанна Крестителя переводили с греческого как «тот, кто купает» а затем и вовсе переосмыслили и связали с традицией купаться в этот день в водоемах.
Итак, купались наши предки ещё накануне Иванова дня, на Аграфену Купальницу – массовые купания продолжались всю ночь. Окунались в водоёмы, кроме того, между утреней и обедней, веря, что именно в это время «чудодейственная» сила воды достигает наивысшей точки и способствует мгновенному исцелению от всех болезней.
К слову, люди в это время не только купались по несколько раз, но и внимательно следили за соседями. «Кто не купается, тот силу чёрную имеет и с нечистыми путается», — говорили о тех, кто пренебрегает купальским ритуалом. Таких называли колдунами.
Что ещё полагалось, по народным поверьям, делать:
— незамужним девушкам пускать венки по воде, гадая о своей судьбе (если венок уплывал, жизнь будет долгой, если же тонул, говорилось о том, что с его владелицей случится беда или же о том, что она скоро умрёт);
— водить хороводы, петь песни, посвящённые празднику;
— разжигать костры (через одни прыгали, наблюдая, кто выше и дальше – тот будет удачливее; в центр других ставили шест с горящим колесом, символизирующим солнце);
— обливать грязной водой всех встречных (на Руси верили: чем больше раз человек в этот день искупается, тем чище будет его душа);
— молодым – устраивать шуточные потасовки и бег наперегонки, а также играть в горелки (веселье в этот день, считали наши предки, гарантировало успех во всех начинаниях в ближайшие месяцы);
— деревенским лекарям и знахарям – собирать травы, обладающие в это время, по словам старожилов, особыми целебными свойствами.
Вместе с тем праздник Ивана Купалы был связан с нечистыми силами, ведьмами и колдунами. Наши предки верили, что в это время граница между мирами истончается, злые духи прорываются в людской мир и вредят человеку. В связи с этим существовал ряд строгих запретов.
Что строго запрещалось:
— поднимать с земли монеты (ведьмы ворожили на них и могли наслать на человека тяжёлую болезнь);
— отказываться от купания, не принимать участия в всеобщих гуляниях (по народным поверьям, это могло привести к неудачам; а вдобавок становилось поводом для общественного порицания);
— одалживать деньги или отдавать что-то ценное, чтобы не навлечь на себя бедность и нищету;
— наиболее незащищённым людям (детям, женщинам, старикам) ходить в лес – нечистая сила могла погубить.
Не забывали на Ивана Купалу и о «погодных» приметах. Считалось, что если в Иванову ночь небо было ясным с множеством звёзд, то в ближайшие месяцы в лесу будет много грибов. Хорошим знаком считалась и обильно выпавшая роса. Она сулила богатый урожай огурцов.
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