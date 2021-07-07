День Ивана Купала, что можно, а что строго запрещено делать в древний праздник

Ивана Купала – старинный языческий праздник, изначально имевший совсем другое название (после крещения Руси оно утратилось). По старому стилю купальской ночью было время с 23 на 24 июня, по новому же – с 6 на 7 июля, пишет mk-pskov.ru Впрочем, празднества продолжались и днём. На Руси бытовало большое количество примет и обычаев, связанных с Ивановым днём. Среди них были и жутковатые, запрещающие спать, и, по сегодняшним меркам, совершенно дикие. Например, обливание грязной водой. Что и зачем делали в купальскую ночь?

ИВАНА КУПАЛА — ДРЕВНИЙ ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ СОХРАНИЛСЯ НА РУСИ ЕЩЁ С ЯЗЫЧЕСКИХ ВРЕМЁН. ФОТО АВТОРА COTTONBRO: PEXELS

Нынешнее название Ивановской ночи имеет уже христианское происхождение и восходит к имени святого Иоанна Крестителя, день памяти которого отмечается 7 июля. Благочестивый Иоанн был человеком, крестившим Иисуса в водах Иордана. На этом фоне в народе имя Иоанна Крестителя переводили с греческого как «тот, кто купает» а затем и вовсе переосмыслили и связали с традицией купаться в этот день в водоемах.

Итак, купались наши предки ещё накануне Иванова дня, на Аграфену Купальницу – массовые купания продолжались всю ночь. Окунались в водоёмы, кроме того, между утреней и обедней, веря, что именно в это время «чудодейственная» сила воды достигает наивысшей точки и способствует мгновенному исцелению от всех болезней.

НА ИВАНА КУПАЛУ БЫЛО ПРИНЯТО ПУСКАТЬ ПО ВОДЕ ВЕНКИ. ФОТО: PIXABAY.COM

К слову, люди в это время не только купались по несколько раз, но и внимательно следили за соседями. «Кто не купается, тот силу чёрную имеет и с нечистыми путается», — говорили о тех, кто пренебрегает купальским ритуалом. Таких называли колдунами.

Что ещё полагалось, по народным поверьям, делать:

— опоясываться перевязями из цветов и украшать свои головы венками из трав (это, по народным убеждениям, давало жизненные силы);

— незамужним девушкам пускать венки по воде, гадая о своей судьбе (если венок уплывал, жизнь будет долгой, если же тонул, говорилось о том, что с его владелицей случится беда или же о том, что она скоро умрёт);

— водить хороводы, петь песни, посвящённые празднику;

— разжигать костры (через одни прыгали, наблюдая, кто выше и дальше – тот будет удачливее; в центр других ставили шест с горящим колесом, символизирующим солнце);

В ЦЕНТР КОСТРОВ НА ШЕСТ СТАВИЛИ ГОРЯЩЕЕ КОЛЕСО. ОНО СИМВОЛИЗИРОВАЛО СОЛНЦЕ.

— обливать грязной водой всех встречных (на Руси верили: чем больше раз человек в этот день искупается, тем чище будет его душа);

— молодым – устраивать шуточные потасовки и бег наперегонки, а также играть в горелки (веселье в этот день, считали наши предки, гарантировало успех во всех начинаниях в ближайшие месяцы);

— в купальском костре сжигать сорочки, снятые с больных детей (по народным убеждениям, в огне вместе с тканью сгорали и все хвори);

— деревенским лекарям и знахарям – собирать травы, обладающие в это время, по словам старожилов, особыми целебными свойствами.

МОЛОДЁЖЬ УСТРАИВАЛА ШУМНЫЕ ИГРИЩА — ПРЫГАЛА ЧЕРЕЗ КОСТРЫ, ПЕЛА, ПЛЯСАЛА, ИГРАЛА В ГОРЕЛКИ. ФОТО АВТОРА COTTONBRO: PEXELS

Вместе с тем праздник Ивана Купалы был связан с нечистыми силами, ведьмами и колдунами. Наши предки верили, что в это время граница между мирами истончается, злые духи прорываются в людской мир и вредят человеку. В связи с этим существовал ряд строгих запретов.

Что строго запрещалось:

— спать в ночь на Купалу (говорили, что нечисть могла завладеть сознанием спящего человека и погубить его);

— поднимать с земли монеты (ведьмы ворожили на них и могли наслать на человека тяжёлую болезнь);

В ИВАНОВ ДЕНЬ РАЗГУЛ УСТРАИВАЛА И НЕЧИСТАЯ СИЛА. ФОТО АВТОРА THIRDMAN: PEXELS

— отказываться от купания, не принимать участия в всеобщих гуляниях (по народным поверьям, это могло привести к неудачам; а вдобавок становилось поводом для общественного порицания);

— одалживать деньги или отдавать что-то ценное, чтобы не навлечь на себя бедность и нищету;

— наиболее незащищённым людям (детям, женщинам, старикам) ходить в лес – нечистая сила могла погубить.

Не забывали на Ивана Купалу и о «погодных» приметах. Считалось, что если в Иванову ночь небо было ясным с множеством звёзд, то в ближайшие месяцы в лесу будет много грибов. Хорошим знаком считалась и обильно выпавшая роса. Она сулила богатый урожай огурцов.