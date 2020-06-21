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COVID-2019 в Казахстане
17225 - зарегистрированно
10671 - выздоровевших
118 - летальных случаев
292(+14) - в Костанайской области
День медицинского работника отмечают в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В третье воскресенье июня во всех регионах страны чествуют людей в белых халатах. Празднование Дня медицинского работника было установлено указом Президента Республики Казахстан в 1998 году.
Искренние слова благодарности сегодня звучат в адрес врачей. То, насколько ценен их труд, сейчас, наверное, понятно как никогда. И День медицинского работника — еще один повод сказать спасибо всем, кто лечит и спасает. Все благодарны им за такую тяжелую в условиях пандемии коронавируса работу.
Ранее с праздником медиков поздравил министр здравоохранения Елжан Биртанов. «Высокий профессионализм и патриотизм, высокое чувство ответственности и долга наших медиков проявляются именно сейчас, когда в условиях пандемии COVID-19 в инфекционных больницах, провизорных стационарах, на станциях скорой медицинской помощи, в целом во всех организациях здравоохранения ведется колоссальная работа. Сейчас вы самоотверженно спасаете жизнь каждого пациента. Мастерство медицинских работников, чуткое и внимательное отношение к пациенту, заложенное в традициях медицины, чувствуются, как только человек сталкивается с вашей помощью.
Хочу выразить слова огромной благодарности всем медицинским работникам, которые находятся на передовой, работают круглые сутки и в праздничный день будут находиться на своем посту», — написал министр в своем Facebook.
По его словам, казахстанские врачи достойно справляются со всеми тяготами, выпавшими на их долю в непростое для всех нас время. «Хочу еще раз подчеркнуть, сейчас для нас самое главное — справиться с пандемией в нашей стране, вместе мы обязательно победим», — заключил он.
Отметим, ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Лязат Актаева, сообщила, что с начала эпидемии в Казахстане коронавирусом заразились около двух тысяч медицинских работников. «Среди больных коронавирусной инфекцией на долю медицинских работников приходится 12 процентов, в целом — 1904 человека, среди которых 30 процентов заразились во время работы», — сказала Актаева.