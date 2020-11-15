День национальной валюты — тенге в Казахстане

День национальной валюты — тенге и профессиональный праздник работников финансовой системы страны отмечают в Казахстане ежегодно 15 ноября, согласно Закону «О праздниках в Республике Казахстан».

Казахстанский тенге (Қазақстан теңгесі) — национальная валюта Казахстана. На купюрах и монетах принято обозначение «тенге» (казах. теңге). Это название происходит от средневековых тюркских серебряных монет «денге» или «таньга».

12 ноября 1993 года вышел указ Президента Республики Казахстан «О введении национальной валюты Республики Казахстан». Что, кстати, позволило государству также начать формирование и полноценного банковского сектора.

15 ноября 1993 года тенге вошли в обращение. С тех пор этот день считается официальным Днем национальной валюты. Сегодня тенге является экономической основой независимости, символом суверенитета, полновесной частью новейшей истории и будущего Казахстана.

Кстати, 15 ноября в стране также считается профессиональным праздником работников финансовой системы Республики Казахстан, что подтверждено в Приложении к Указу Президента РК № 164 от 20 октября 2011 года «Перечень профессиональных и иных праздников в Республике Казахстан».

по информации calend.ru

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