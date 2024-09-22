День осеннего равноденствия 22 сентября. Что нельзя делать, приметы и обычаи

Ежегодно в конце сентября многими людьми встречается День осеннего равноденствия, который имеет значение не только для астрономов, но и для многих людей, проживающих в странах, где дни равноденствия отмечаются как праздники, сообщает calend.ru

Само по себе осеннее равноденствие представляет собой астрономическое явление, связанное с пересечением Солнцем небесного экватора. Линия светового раздела планеты на освещённую и неосвещённую Солнцем части, именуемая в астрономии терминатором, проходит в момент равноденствия через полюса Земли и перпендикулярна земному экватору. Однако увидеть такое возможно только из космоса.

Дата осеннего равноденствия по всемирному времени выпадает на 22 или 23 сентября с переходом Солнца из Северного в Южное полушарие. Стоит отметить, что южнее экватора это равноденствие является весенним, тогда как отмечаемое 20 марта в Северном полушарии весеннее равноденствие в Южном полушарии является осенним.

Общепринятое представление о том, что равноденствие характеризуется равной продолжительностью дня и ночи верно лишь отчасти, так как фактически день за счёт ряда факторов продолжается чуть дольше.

Тропический год, продолжительность которого определяется промежутком времени между двумя одноимёнными равноденствиями, в юлианском и григорианском летоисчислении не имеет точного совпадения с календарными датами. Вследствие этого равноденствие в этих календарях расходится по датам и смещается. Григорианский календарь, при этом, выстроен таким образом, что даты равноденствий выпадают практически на одни и те же числа, однако и в этом календаре в долгосрочной перспективе точное время равноденствия и даже его календарная дата могут смещаться как вперёд, так и назад (весеннее – с 19 до 21 марта, а осеннее – с 22 до 24 сентября).

Примерно к этому времени заканчивались полевые работы – крестьяне завершали сбор урожая. Еще в дохристианскую эпоху в это время язычники благодарили природу и просили ее о плодородии. Раньше в этот день было принято угощать гостей пирогами с капустой и брусникой, сообщает riatomsk.ru

Погодные приметы

Наши предки полагали, что всю осень погода будет такой же, какой была в равноденствие. Если оно выдавалось солнечным, считалось, что затяжные дожди и холода наступят нескоро.

Также делали прогнозы на зиму. Если в этот день ива сбрасывает листву, то следует готовиться к морозам. Холодную зиму предвещало и наличие пожелтевшей листвы на березах и красной на рябинах.

Что лучше не делать в день осеннего равноденствия

Считается, что осеннее равноденствие нужно провести как можно спокойнее. В этот период не принято приступать к новым начинаниям, делам и проектам, совершать крупные покупки. Лучше заняться подведением итогов прошлого, а также уделить время своему здоровью и душевному состоянию.

Кроме того, считается, что в этот день не стоит затевать ремонт, ссориться и ругаться с окружающими. Также важно проявлять гостеприимство и не отказывать никому в помощи. Негативные помыслы могут разрушить добрую энергетику этого дня и привести к неудачам.

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