День Победы отмечают в Казахстане

9 мая в Казахстане отмечают 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По состоянию на 1 мая 2023 года, в Казахстане проживают 222 участника Великой Отечественной войны. По данным Министерства труда и социальной защиты населения, за время войны на фронт призвали более 1 миллиона 200 тысяч казахстанцев, было создано более 20 стрелковых дивизий и других формирований.

За воинскую службу сотни тысяч казахстанцев были награждены медалями и орденами, около 500 человек стали Героями Советского Союза. Четыре казахстанца дважды становились героями, 110 граждан нашей страны награждены орденом Славы трех степеней.

«Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал свою жизнь за Победу – они погибли в бою, скончались от ран и болезней и пропали без вести. Из плена не вернулись 630 тысяч человек», — представили данные в Министерстве труда и соцзащиты населения.

Казахстан в годы Великой Отечественной войны являлся частью СССР в статусе союзной республики (Казахская ССР). К моменту начала войны в Красной армии служило около 178 тысяч человек из нашей страны. В дополнение к ним были призваны 1 миллион 200 тысяч казахстанцев

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