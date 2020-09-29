День пожилых людей в Костанае: пенсионерам предоставят бесплатный проезд в автобусах и скидки в парикмахерские и бани

1 октября в Международный день пожилых людей пенсионеры в Костанае смогут по льготным ценам посетить бани, парикмахерские и салоны красоты, сообщает alau.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.
Кроме того, в этом день пенсионеры Костаная смогут бесплатно ездить на общественном транспорте. Это касается городских и пригородных маршрутов.
Список учреждений, где пожилые люди смогут 1 октября получить скидку на услуги:
|№ п/п
|Наименование
|Адрес
|Примечание
Цена со скидкой
|1
|Баня № 6
Петренко Ольга Борисовна
(хозяйн)
|ул.Назарбаева,78 (Гагарина)
|
800 тенге
|2
|Баня «Олимп» КСК
Азат Амерасыланович (хозяйн)
|ул.Каирбекова,379а
|300тг
|3
|Баня Костанай-2
Черкашин Константин Витальевич (хозяйн)
|Костанай-2
ул.Станционная,64
|1-2 октября с15.00 до 18.00 бесплатно
|
4
|Баня «Самал»
|Чехова,105
|600тг
|
5
|
«Визит»
|
ул.Баймагамбетова 44
|
1000тг
|6
|«ЛЮКС»
|ул.Чкалова 10
|1000
|7
|София Академия привлекательности
|ул.Каирбекова 65
|10%
|8
|«Вишенка»
|ул.Курганская 4
|10%
|9
|«Etоile»
|ул.Майлина 41
|1100тг
|10
|София Академия привлекательности
|ул.Толстого 40
|20%
|11
|«РУСЛАНА»
|ул.Баймагамбетова 170
|50%
|12
|«Enigma»
Ольга Генадьевна
|ул.Каирбекова 395
|1000тг
|13
|«Antique Romance»
|ул.Павлова 31
|бесплатно
|14
|«Профи Стиль»
|ул.Тарана 67
|500тг
|15
|«Для Тебя»
|ул.Пушкина 54
|1000тг
|16
|«Релакс»
|ул.Бородина, 144
|1200тг
|17
|«Взгляд»
|пр.Аль-Фараби 93
|1000тг
|18
|«Роксолана»
|ул.Быковского 11
|50% 800тг
|19
|«Раиса»
|ул.Победы 60
|1000тг
|20
|Фея
|ул.Маякоского,113
|500тг
|21
|Enigma
|ул.Каирбекова д. 395
|800тг
|22
|Майами
|ул.Гоголя д.67
|1000тг
|23
|Орхидея
|ул.Баймагамбетова д.8
|1500тг
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