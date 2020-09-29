День пожилых людей в Костанае: пенсионерам предоставят бесплатный проезд в автобусах и скидки в парикмахерские и бани

1 октября в Международный день пожилых людей пенсионеры в Костанае смогут по льготным ценам посетить бани, парикмахерские и салоны красоты, сообщает alau.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Кроме того, в этом день пенсионеры Костаная смогут бесплатно ездить на общественном транспорте. Это касается городских и пригородных маршрутов.

Список учреждений, где пожилые люди смогут 1 октября получить скидку на услуги:

№ п/п Наименование Адрес Примечание Цена со скидкой 1 Баня № 6 Петренко Ольга Борисовна (хозяйн) ул.Назарбаева,78 (Гагарина) 800 тенге 2 Баня «Олимп» КСК Азат Амерасыланович (хозяйн) ул.Каирбекова,379а 300тг 3 Баня Костанай-2 Черкашин Константин Витальевич (хозяйн) Костанай-2 ул.Станционная,64 1-2 октября с15.00 до 18.00 бесплатно 4 Баня «Самал» Чехова,105 600тг 5 «Визит» ул.Баймагамбетова 44 1000тг 6 «ЛЮКС» ул.Чкалова 10 1000 7 София Академия привлекательности ул.Каирбекова 65 10% 8 «Вишенка» ул.Курганская 4 10% 9 «Etоile» ул.Майлина 41 1100тг 10 София Академия привлекательности ул.Толстого 40 20% 11 «РУСЛАНА» ул.Баймагамбетова 170 50% 12 «Enigma» Ольга Генадьевна ул.Каирбекова 395 1000тг 13 «Antique Romance» ул.Павлова 31 бесплатно 14 «Профи Стиль» ул.Тарана 67 500тг 15 «Для Тебя» ул.Пушкина 54 1000тг 16 «Релакс» ул.Бородина, 144 1200тг 17 «Взгляд» пр.Аль-Фараби 93 1000тг 18 «Роксолана» ул.Быковского 11 50% 800тг 19 «Раиса» ул.Победы 60 1000тг 20 Фея ул.Маякоского,113 500тг 21 Enigma ул.Каирбекова д. 395 800тг 22 Майами ул.Гоголя д.67 1000тг 23 Орхидея ул.Баймагамбетова д.8 1500тг

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