В Костанайской области прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Спасателя, которое собрало под одной крышей всех спасателей гарнизона. Этот важный день стал поводом для чествования тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради безопасности и благополучия граждан.

На празднике за особые заслуги и преданность делу спасателей наградили нагрудными знаками, грамотами, благодарственными письмами и теплыми словами благодарности от Министра по чрезвычайным ситуациям и Начальника Департамента. Эти награды стали символом признания высокого профессионализма и самоотверженности сотрудников, которые всегда первыми приходят на помощь в критической ситуации.

Начальник ДЧС Костанайской области, Дамир Ермагамбетов, обратился с поздравительной речью к ветеранам противопожарной службы и действующим спасателям. Он выразил глубокую благодарность за их добросовестное служение и неизменную готовность к выполнению самых сложных задач ради спасения жизней и имущества людей. В своем выступлении он отметил: «Ваше мужество и стойкость — это основа безопасности нашего региона. Спасибо за вашу самоотверженность и верность долгу!»

Праздничное торжество было наполнено трогательными моментами. На большом экране участники мероприятия увидели видеоролик с хроникой будней спасателей, который напомнил о трудных и порой опасных условиях, в которых приходится работать этим смелым людям. Также душевной частью праздника стало поздравление от детей сотрудников: малыши с радостью передали свои пожелания, выразив через стихи и теплые слова любовь и гордость за своих родителей.

Важным и трогательным моментом мероприятия стало чествование памяти погибших сотрудников службы. Все собравшиеся почтили их память минутой молчания, отдавая дань уважения тем, кто до последнего исполнял свой долг, спасая других. Эта минута стала символом вечной памяти и благодарности за героизм тех, кто навсегда останется в сердцах своих коллег и близких.

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