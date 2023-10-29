День траура проходит в Казахстане

29 октября 2023 года в Казахстане проходит день общенационального траура в связи с гибелью людей в результате взрыва шахты в Караганде, передает Tengrinews.kz.

Соответствующий указ Президент Касым-Жомарт Токаев подписал накануне, 28 октября.

«В связи с гибелью людей в результате взрыва шахты в Караганде объявить 29 октября 2023 года общенациональный траур в Республике Казахстан», — говорится в тексте указа.

В знак скорби в день национального траура приспускают флаги на зданиях госорганов и органов местного самоуправления, заграничных дипломатических учреждений.

Утром 28 октября в Карагандинской области произошел взрыв на шахте имени Костенко. По данным на вечер субботы, число погибших на шахте имени Костенко выросло до 33 человек. Еще 13 числятся без вести пропавшими.

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