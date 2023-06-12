День траура проходит в Казахстане

12 июня объявлено в Казахстане Днем общенационального траура по погибшим в пожаре «Семей Орманы» Абайской области, сообщает zakon.kz.

11 июня днем президент Касым-Жомарт Токаев объявил в Казахстане 12 июня Днем общенационального траура.

«Этот понедельник я объявляю Днем общенационального траура. Мы будем скорбить вместе с вами, вспоминать имена погибших. Я прошу вас крепиться и сохранять спокойствие. Соответствующие меры будут приниматься по всем направлениям, будь это правоохранительные органы или министерства. Сейчас я проведу совещание, и мы, безусловно, извлечем из этого опыт», – сказал президент.

Несколькими часами позже президент подписал соответствующее распоряжение, которое было опубликовано на официальном ресурсе Акорды.

«В связи с гибелью людей в результате лесного пожара в области Абай объявить 12 июня 2023 года общенациональный траур в Республике Казахстан», – сказано в документе.

В знак траура и скорби в стране приспущены флаги с полуночи 12 июня. Согласно законодательству Казахстана, флаги будут приспущены в течение суток. Главный флаг страны в этот день развивается на высоте половины флагштока, это 50 метров. В стране отменены все развлекательные мероприятия.

Пожар в Абайской области унес жизни 14 человек. Их фотографии были опубликованы утром 11 июня. По решению президента все они представлены к награде орденом «Құрмет» посмертно.

Тоқтасын Серікжан Бакытбекұлы (посмертно) – инженера Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»

Жиенбаеву Мейрамгуль Кусаиновну (посмертно) – руководителя Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы».

Губаева Алексея Григорьевича (посмертно) – мастера леса – государственного инспектора Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»

Начинёнова Константина Сергеевича (посмертно) – инспектора по охране территорий – государственного инспектора Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»

Нуржигитова Саята Нуржановича (посмертно) – инспектора по охране территорий – государственного инспектора Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»

Сидорина Виктора Александровича (посмертно) – инспектора по охране территорий – государственного инспектора Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»

Сидорина Александра Викторовича (посмертно) – инспектора по охране территорий – государственного инспектора Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»

Фоминых Максима Владимировича (посмертно) – инспектора по охране территорий – государственного инспектора Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»

Гражданкина Петра Александровича (посмертно) – лесного пожарного Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»

Пузырева Сергея Николаевича (посмертно) – лесного пожарного Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»

Дарибаева Александра Викторовича (посмертно) – тракториста – машиниста Жерновского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»

Ганьшина Даниила Евгеньевича (посмертно) – водителя Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»

Пузырева Николая Ивановича (посмертно) – водителя Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»

Дүйсембаев Амангелді Спатайұлы (посмертно) – водителя Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»

По факту пожара, разгоревшегося в «Семей Орманы» 8 июня, на следующий день было возбуждено уголовное дело. Два дня спустя к расследованию подключились специальные прокуроры, об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

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