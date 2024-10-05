В Международный день учителя 5 октября звучали теплые слова и искренние пожелания в адрес учителей, воспитателей, преподавателей колледжей и сотрудников сферы образования области. 1000 педагогов из всех регионов области с волнением принимали поздравления.

Значимость профессии учителя подчеркнул аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

«Профессия учителя очень многогранна. Благодаря вашему терпению, настойчивости, профессионализму и трудолюбию раскрываются способности и потенциал каждого ребёнка. Именно вы воспитываете и формируете единую нацию», — отметил он.

За последние три года бюджет образования области вырос на 21% и составил 198,2 млрд. тенге. Принимаются меры для повышения имиджа профессии. В сфере образования области трудится 21 тысяча педагогов, при этом за последние 3 года средняя зарплата учителей выросла в 2 раза. Ведется строительство школ и детских садов в городах и селах области.

160 лет назад наш великий земляк Ибрай Алтынсарин открыл первую казахскую школу в Джангельдинском районе. Традиции и наследие педагога-просветителя современные учителя творчески переосмысливают в своей практике.

Много теплых слов прозвучало и в адрес ветеранов педагогического труда. Молодые педагоги равняются на мудрых наставников, всю жизнь посвятивших учительскому призванию.

Кумар Аксакалов наградил педагогов области, достигших значительных результатов в своем профессиональном мастерстве. 14 педагогов отмечены нагрудными знаками «Ы.Алтынсарин», 4 получили знак «Почетный работник образования РК», 9 педагогам вручены медали «Еңбек ардагері». Еще 25 педагогов получили грамотами акима области.

Обладателю звания «Лучший педагог», преподавателю специальных дисциплин Костанайского политехнического высшего колледжа Жаннат Контробаева аким области вручил знак «Почетный работник образования РК. «Эта награда вдохновляет меня на достижение новых вершин в педагогической практике, — делится радостью она. — Я искренне благодарна своей семье, коллегам и студентам за их поддержку, которая помогает мне двигаться вперед».

Всего же в области в преддверии праздника награжден медалями и нагрудными знаками 91 педагог, еще 576 получили грамоты и благодарственные письма.

Информация и фото пресс-службы областного управления образования.

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