День Вознесения Господня 2024: что можно и чего нельзя делать 13 июня

13 июня — особенный день в православном календаре 2024 года. Эта дата особенная, потому что отстоит от Пасхи ровно на 40 дней, а значит, на нее приходится светлый праздник Вознесения Господня.

Что можно и что нельзя делать

В этот день в старину было принято в честь праздника водить хороводы, устраивать масштабные гуляния. Хозяйки пекли «лесенки», так называемые пироги с зеленым луком в виде семи ступенек лестницы, по которым Христос поднимался на небо. Угощения в этот день освящали в церкви, также верующие участвовали в богослужениях. Вознесение, как и другие церковные праздники, должно посвящаться Богу, поэтому священнослужители считают обязательным в этот день молиться.

В день Вознесения Господне запрещено ругаться, спорить и желать кому-либо зла. Также нельзя было отказывать нуждающимся в милостыне, считалось, что после Пасхи Христос ходил в образе нищего и просил помощи. В старину люди верили, что если кто-то стучится в дом на Вознесение, то это пришел сам Христос, только в чужом обличье. Поэтому гостям в этот день были только рады. Также в этот день можно попросить Бога о помощи. Предки верили, что желание обязательно исполнится. А вот о финансовом благополучии лучше не упоминать во время молитвы. Иначе бедность будет следовать по пятам всю жизнь. Приметы Что касается примет, считалось, что в этот день весна окончательно переходит в лето, и в честь будущего хорошего урожая раньше в Вознесение водили хороводы. Также, согласно народным приметам, на Вознесение соловьи поют всегда громче обычного, и если кому-то удастся поймать эту птицу, то будет счастье на целый год. Кроме того, люди считали, что по улицам под видом нищего в этот день ходит Господь, поэтому в деревнях на праздник было принято не выкидывать мусор из дома, нельзя плеваться — иначе можно оскорбить Бога. По материалам 72.ru и vtomske.ru

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