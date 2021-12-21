День зимнего солнцестояния: зеркальная дата, которая исполняет желания

Во вторник, 21 декабря, наступает день зимнего солнцестояния. Считается, что в эту дату в северном полушарии Земли наступает календарная зима

С давних времен в день зимнего солнцестояния обращали внимание на приметы, загадывали желание и верили, что в этот период можно предсказать погоду на весь следующий год. Подробнее Sputnik Казахстан.

Чем особенно зимнее солнцестояние 2021

Зимнее солнцестояние — важное астрологическое явление, когда Солнце удаляется на максимальное расстояние от небесного экватора. В период с 21 на 22 декабря ожидается самая длинная ночь в году, а 21 декабря — самый короткий день.

Зимнее солнцестояние означает наступление зимы в северном полушарии и лета — в южном. Издревле считалось, что день зимнего солнцестояния обладает сильной энергетикой, поэтому в этот период легче привлечь в свою жизнь положительные изменения.

В день зимнего солнцестояния, в полдень, можно наблюдать самое низкое положение Солнца над горизонтом в северном полушарии Земли.

Происхождение дня зимнего солнцестояния

В разных культурах день зимнего солнцестояния воспринимался по-разному, но у большинства народов он расценивалось как возрождение, в это время устраивались праздники, встречи, ритуалы и другие торжества.

Для славян день зимнего солнцестояния носил торжественное значение. В этот день праздновали языческий Новый год.

Важным атрибутом празднества был костер, изображающий и призывающий свет солнца, которое после самой долгой ночи в году должно было подниматься все выше и выше. Ритуальный новогодний пирог — каравай — по форме тоже напоминал солнце.

Считалось, что во время солнцестояния добро побеждает зло, а согласно греческой мифологии в эти дни даже богу подземного царства — Аиду — разрешалось появиться на горе Олимп.

В славянском фольклоре дню зимнего солнцестояния посвящена пословица: солнце — на лето, зима — на мороз. В честь этого дня люди пекли караваи, устраивали гулянья для молодежи, все дарили друг другу подарки, собирались за большим столом, ели, пели песни и просили у высших сил хороший урожай в будущем году. Обязательными элементами застолья были блюда из кабана, свинины и другого мяса.

Народные приметы на день зимнего солнцестояния

Для того, чтобы узнать, какой будет погода на Новый год, достаточно обратить внимание на погоду 21 декабря. Считается, что такой же она будет через десять дней.

Кроме этого, можно предсказать погоду на весь следующий год. Для этого, начиная с 21 декабря, нужно на протяжении 12 дней наблюдать за климатическими условиями в конкретный день. 21 декабря – такой погода будет в январе, 22 декабря — в феврале, 23 декабря – в марте и так далее.

Если 21 и 22 декабря на деревьях лежит иней, зерновые дадут хороший урожай.

Дождливая погода в этот день может говорить о том, что будущая весна будет сырой.

Зимнее солнцестояние: обряды и ритуалы

Согласно преданиям, день зимнего солнцестояния — идеальное время для проведения древних обрядов, чтобы привлечь в жизнь положительные перемены.

Например, для того, чтобы сделать заговор от неприятностей, понадобится два листа бумаги и карандаш. В день зимнего солнцестояния на одном листе следует написать все негативное, что происходит в жизни, то, с чем хочется распрощаться, а на другом — мечты и пожелания.

После того, как «негативный» листок заполнен, его нужно разорвать на мелкие кусочки и выйти на улицу. Эти кусочки нужно выпускать по ветру, а «позитивный» листок закрепить в доме над зеркалом. На протяжении 12 дней подряд, утром и вечером, необходимо думать о положительных эмоциях и событиях, избавлении от проблем.

Чтобы прогнать зло, можно сделать обряд с огнем. Чисто символически сжечь несколько сухих веточек и проговаривать: «Огонь горит — семью от бед хранит, пламя играет — зло прогоняет». Главное условие — делать это все на рассвете.

21 декабря — магическая дата, исполняющая желания

По словам астрологов, зеркальная дата – 21.12 — считается одним из самых энергетически сильных дней в уходящем году. Они связывают это время с позитивными изменениями во всех сферах жизни и появлением уникальных шансов, которые нельзя упустить.

Вечером 21 декабря наступает момент, когда можно загадать самое заветное желание. Это нужно сделать в конкретное время — 21 час 12 минут, когда стрелки на часах будут полностью дублировать зеркальную дату.

Для того, чтобы желание сбылось, сформулируйте его четко, обязательно в положительном ключе — не стоит желать плохого для ваших обидчиков или давних соперников. Лучше сосредоточиться на будущем, в котором вы реализуете свои планы, амбиции и желания.

Что рекомендуется делать в день зимнего солнцестояния

День зимнего солнцестояния — один из самых энергетических и мистических дней в году, поэтому провести его важно правильно:

сделать уборку в доме, очистить пространство от всего ненужного;

начать новое дело – оно обязательно принесет успех;

украсить новогоднюю елку и пространство вокруг себя;

избавиться от денежных долгов;

начать строить планы на будущее;

постараться закончить дела, которые давно откладывали;

попрощаться с прошлыми отношениями, работой или целью, от которых решили избавиться окончательно.

Что нельзя делать в день зимнего солнцестояния

Что нельзя делать 21 декабря, так это лениться, предаваться грустным размышлениям и ссориться с близкими, заявляют астрологи.

Не рекомендуется жадничать: щедрых наступающий год одарит вдвойне, а вот скупых ждет мрачное будущее.

Встречать самый короткий день в году нельзя в грязном жилище, иначе неприятности будут преследовать до следующего декабря.