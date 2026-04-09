Пенсионные накопления казахстанцев могут вернуть в ЕНПФ: кого это коснётся в 2027 году





В 2027 году у первых казахстанцев истечёт шестилетний срок использования пенсионных накоплений, переведённых на депозиты в Отбасы банке. Если деньги не направить на жильё вовремя, их вернут в ЕНПФ, сообщает Krisha.kz.

О каких накоплениях идёт речь

С 2021 года казахстанцы могут использовать пенсионные накопления сверх порога достаточности для улучшения жилищных условий. В декабре того же года появилась возможность переводить деньги на депозит в Отбасы банке для последующего оформления жилищного займа.

Первоначально использовать накопления требовалось в течение трёх лет, позднее срок увеличили до шести лет.

Средства на таком депозите разрешается направить на:

приобретение жилья в ипотеку;

рефинансирование ипотечного займа другого банка;

строительство дома с покупкой земельного участка.

Как рассчитывается шестилетний срок

Отсчёт начинается со дня перевода денег на депозит. Если переводов было несколько, для каждой суммы действует отдельный срок.

Например, человек перевёл:

два миллиона тенге в декабре 2021 года;

один миллион тенге в 2022 году;

ещё один миллион тенге в 2025 году.

В декабре 2027 года срок истечёт только для первых двух миллионов тенге. Если их не использовать, сумму вернут в ЕНПФ. Остальные накопления продолжат находиться на депозите до окончания установленных для них сроков.

При этом новый перевод не продлевает период использования ранее перечисленных денег.

Как узнать дату перевода

Проверить сведения можно на портале enpf-otbasy.kz в разделе «Мои заявки». Для авторизации потребуется электронная цифровая подпись.

В заявке на перевод накоплений на депозит указана дата запроса, от которой необходимо отсчитать шесть лет.

Сколько нужно накопить для ипотеки

Для получения большинства стандартных займов Отбасы банка требуется накопить 50% стоимости жилья.

Так, при покупке квартиры за 30 миллионов тенге первоначальная сумма должна составить 15 миллионов. Если пенсионных накоплений на депозите только пять миллионов тенге, оставшиеся десять миллионов придётся внести самостоятельно.

Для жилищного займа со ставкой от 3,5 до 5,2% необходимо накопить половину стоимости жилья, держать депозит не менее трёх лет и достичь оценочного показателя 16.

Для промежуточного займа со ставкой от 8,5% также требуется 50% стоимости объекта. Депозит должен действовать не менее шести месяцев, а оценочный показатель — составлять не менее пяти.

Есть ли программы с меньшим взносом

Некоторые программы предусматривают более низкий первоначальный взнос:

региональные программы для молодых специалистов — от 10%;

программа «Наурыз» — от 10 до 20%;

программа «30/70» — от 30% при покупке первичного жилья у партнёров банка.

Однако каждая программа предусматривает отдельные требования к возрасту, доходам, месту работы и другим параметрам заёмщика.

Что необходимо сделать вкладчикам

Казахстанцам, переведшим пенсионные накопления на депозит, рекомендуют проверить даты каждой операции, рассчитать необходимый первоначальный взнос и определить недостающую сумму.

Откладывать решение не стоит: после окончания шестилетнего срока неиспользованные средства вернут в ЕНПФ. Для повторного изъятия на счёте вновь должны находиться накопления сверх действующего порога достаточности.

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