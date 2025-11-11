В Костанае родители заявили о публикации фотографий детей и вымогательстве денег

В социальных сетях появилось видеообращение родителей, которые заявили о публикации фотографий подростков с оскорбительными подписями в одной из интернет-групп.
По словам одной из матерей, фотографии детей размещают без разрешения, после чего администраторы якобы связываются с родителями и требуют деньги за удаление публикаций.
«Моего ребёнка также выставили. Правда, материальных средств не требовали, но у Виктории и Елены требовали, а мы — мамы из одного класса, где учатся дети. Ситуация сложная и страшная. Дети замыкаются, не хотят ходить в школу, потому что думают, что теперь все будут смеяться», — рассказала женщина.
Родители просят установить причастных к публикациям и привлечь их к ответственности.
Ситуацию прокомментировал начальник отдела общественной безопасности управления полиции Костаная Кайрат Дауренбеков.
«По данному факту полиция проводит проверку. Сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего, собирают и фиксируют необходимые материалы, а также устанавливают лиц, причастных к размещению указанных материалов. После этого действиям будет дана правовая оценка. По итогам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Республики Казахстан», — сообщил он.
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