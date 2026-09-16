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Пять подтягиваний — пять тысяч тенге: аким Костаная сдержал обещание

— Сегодня, 11:29
Изображение для новости: Пять подтягиваний — пять тысяч тенге: аким Костаная сдержал обещание

alau.kz


Во время посещения микрорайона Кунай аким Костанайской области Кумар Аксакалов и аким Костаная Марат Жундубаев заметили мальчика, который занимался на турнике на детской площадке.

Марат Жундубаев предложил юному спортсмену необычное испытание:

— Пять тысяч дам, если пять раз подтянешься.

Мальчик справился с заданием и выполнил пять подтягиваний. Аким Костаная сдержал слово и вручил ему пять тысяч тенге. Получив награду, довольный мальчик убежал с площадки.

Момент попал на видео.



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