Пять подтягиваний — пять тысяч тенге: аким Костаная сдержал обещание

Во время посещения микрорайона Кунай аким Костанайской области Кумар Аксакалов и аким Костаная Марат Жундубаев заметили мальчика, который занимался на турнике на детской площадке.
Марат Жундубаев предложил юному спортсмену необычное испытание:
— Пять тысяч дам, если пять раз подтянешься.
Мальчик справился с заданием и выполнил пять подтягиваний. Аким Костаная сдержал слово и вручил ему пять тысяч тенге. Получив награду, довольный мальчик убежал с площадки.
Момент попал на видео.
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