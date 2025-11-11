Тепло сохранится не везде: в Казахстан идут дожди и грозы





С 17 по 19 сентября в Казахстане прогнозируется резкая смена погодных условий.

Антициклон, который принёс прекращение осадков и похолодание практически на всей территории страны, начнёт отступать. Ему на смену придёт циклон.

Сначала дожди с грозами и порывистым ветром ожидаются в западных регионах, затем непогода переместится на север Казахстана.

На юге страны под влиянием тёплых воздушных масс из районов Узбекистана сохранится преимущественно сухая и тёплая погода.

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