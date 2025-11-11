USD 447.88 EUR 516.58 RUB 5.29

Тепло сохранится не везде: в Казахстан идут дожди и грозы

— Сегодня, 10:00
осень

alau.kz/Н.Луговской


С 17 по 19 сентября в Казахстане прогнозируется резкая смена погодных условий.

Антициклон, который принёс прекращение осадков и похолодание практически на всей территории страны, начнёт отступать. Ему на смену придёт циклон.

Сначала дожди с грозами и порывистым ветром ожидаются в западных регионах, затем непогода переместится на север Казахстана.

На юге страны под влиянием тёплых воздушных масс из районов Узбекистана сохранится преимущественно сухая и тёплая погода.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.