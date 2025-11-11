Тепло сохранится не везде: в Казахстан идут дожди и грозы

С 17 по 19 сентября в Казахстане прогнозируется резкая смена погодных условий.
Антициклон, который принёс прекращение осадков и похолодание практически на всей территории страны, начнёт отступать. Ему на смену придёт циклон.
Сначала дожди с грозами и порывистым ветром ожидаются в западных регионах, затем непогода переместится на север Казахстана.
На юге страны под влиянием тёплых воздушных масс из районов Узбекистана сохранится преимущественно сухая и тёплая погода.
Во время посещения микрорайона Кунай аким Костанайской области Кумар Аксакалов и аким Костаная Марат Жундубаев...
В Костанае родители заявили о публикации фотографий детей и вымогательстве денег
В социальных сетях появилось видеообращение родителей, которые заявили о публикации фотографий подростков с оскорбительными подписями...
Почему сотни учителей-пенсионеров уволили в начале учебного года
В Астане педагогическую деятельность завершили 130 специалистов, в Алматы трудовые договоры расторгли с 369 учителями...
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.