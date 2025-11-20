Лимит мобильных переводов в Казахстане могут увеличить до 2 млн тенге

Национальный банк предлагает увеличить базовый лимит мобильных переводов по номеру телефона с 1 млн до 2 млн тенге за одну операцию, сообщает LS.
Как рассказал заместитель председателя Нацбанка Бинур Жаленов, изменения коснутся межбанковской системы мобильных платежей, запущенной 19 июля. Она включает переводы по номеру телефона и оплату через единый QR-код.
Предложение уже вынесено на обсуждение на портале «Открытые НПА». В случае его принятия новый лимит может начать действовать в октябре.
При этом банки смогут самостоятельно устанавливать ограничения с учётом собственной риск-политики. В частности, финансовые организации могут вводить суточные лимиты для клиентов. В некоторых мобильных приложениях пользователям также доступно самостоятельное изменение допустимой суммы переводов.
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