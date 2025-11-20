Школу-долгострой в микрорайоне Береке планируют открыть в сентябре





Новая школа в микрорайоне Береке в Костанае готовится принять учеников. Точную дату открытия пока не называют, однако ожидается, что учебное заведение начнёт работу уже в сентябре, сообщили в городском отделе образования.

Общеобразовательной школе присвоят номер 33. Она рассчитана на 980 учеников и будет работать с русским и казахским языками обучения.

Сейчас учреждение проходит обязательные юридические процедуры. Одной из главных задач остаётся формирование педагогического коллектива. Отдел образования объявляет конкурсы на вакантные должности, после завершения которых начнётся зачисление детей.

Исполняющая обязанности руководителя отдела образования Костаная Биби Карыбаева сообщила, что кандидаты могут направлять резюме в ведомство. Документы рассмотрит конкурсная комиссия.

По предварительным данным, в новую школу планируют перевестись дети из разных учебных заведений города. Интерес к ней проявляют и жители расположенных рядом населённых пунктов Костанайского района.

Дополнительную информацию о наборе педагогов и зачислении учеников обещают публиковать в официальных аккаунтах городского отдела образования в Instagram и Telegram.

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