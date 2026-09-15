Газ и новый водопровод: жители села в Костанайской области подняли наболевшие вопросы





Аким Костанайской области Кумар Аксакалов встретился с жителями Аулиекольского района в местном Доме культуры. Один из участников встречи рассказал о проблемах с водоснабжением и газификацией села Черниговка.

По словам сельчанина, действующие водопроводные сети изношены и нуждаются в реконструкции. Ранее обновление системы планировали начать в текущем году. Житель также поинтересовался перспективами подключения домов к газоснабжению.

Глава региона отметил, что сейчас природным газом обеспечены только 17% сёл Костанайской области. В первую очередь газификацию проводят в наиболее крупных населённых пунктах.

«Всего 17% сёл газифицировано по области. Это ничтожно мало. Поэтому мы берём наиболее крупные населённые пункты и стараемся газифицировать их в первую очередь. Думаю, что до Черниговки тоже очередь дойдёт», — сообщил Кумар Аксакалов.

По его словам, Диевку газифицировали в прошлом году. Сейчас работы проводятся в Кушмуруне и продолжатся в следующем году.

Что касается водоснабжения, районные власти уже разработали проектно-сметную документацию на восстановление водопроводных сетей в Черниговке и Тимофеевке. Также подготовлен проект строительства водовода к Новонежинке.

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