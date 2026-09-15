Военную подготовку перенесли в школы Костаная: к новому формату готовы не все





С нового учебного года занятия по начальной военной подготовке начали проводить непосредственно в школах Костаная. Раньше ученики выезжали в специальный методический центр, работавший на базе школы №5.

Одной из первых к новому формату перешла школа №31. Поскольку здание новое, кабинеты начальной военной подготовки были предусмотрены ещё на этапе проектирования. Они оснащены необходимым оборудованием и отдельным помещением для его хранения. Ранее здесь занимались участники кружка «Жас сарбаз», теперь кабинет используется по прямому назначению.

Директор школы №31 Орынкул Баяхметова отметила, что проведение занятий в самой школе позволит повысить безопасность детей.

«Когда мы направляли учеников в методический центр, то переживали за их жизнь и здоровье. Раньше дети дважды в год выезжали туда и в течение недели проходили военную подготовку. Теперь педагог весь учебный год будет находиться в нашей школе и хорошо знать учеников», — рассказала директор.

Изменилось и содержание учебной программы. По словам учителя начальной военной подготовки Аяулым Сауранбаевой, больше внимания теперь уделяется истории и традициям Казахстана. В первые недели школьники изучают пять видов оружия воинов Великой степи: лук, копьё, меч, боевой топор и палицу.

В программу также входят гражданская оборона, основы безопасности, оказание первой помощи, строевая подготовка и выполнение практических заданий.

По данным городского отдела образования, необходимыми кабинетами, оборудованием и преподавателями пока обеспечены только 14 школ Костаная. Остальные учебные заведения продолжают подготовку.

Исполняющая обязанности руководителя отдела образования Биби Карыбаева сообщила, что проводится закупка материальных ресурсов и продолжается подбор педагогов. При допустимой нагрузке один преподаватель сможет работать по совместительству в нескольких школах.

Ранее занятия проходили в методическом центре на базе школы №5, который работал с 2016 года. Как теперь будут использоваться его помещения и оборудование, пока не определено.

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