Почему сотни учителей-пенсионеров уволили в начале учебного года





В Астане педагогическую деятельность завершили 130 специалистов, в Алматы трудовые договоры расторгли с 369 учителями пенсионного возраста, сообщает Informburo.kz.

По данным управления образования Алматы, договоры с педагогами прекращали с 25 мая по 7 сентября. Среди них были учителя математики, физики, химии, биологии, географии, истории, информатики, русского и казахского языков, литературы, начальных классов, художественного труда и других дисциплин.

Часть педагогов уволили в конце августа и начале сентября. В ведомстве объяснили, что дата прекращения трудовых отношений зависит не от начала или окончания учебного года, а от срока действия договора и оснований для его расторжения.

В некоторых случаях договоры истекли непосредственно перед началом учебного года. Отдельные учителя ушли по собственной инициативе. Некоторые специалисты продолжали работать до завершения формирования педагогического состава, чтобы обеспечить непрерывность учебного процесса и распределить нагрузку.

В ряде образовательных учреждений педагогам предлагали другие вакансии, сокращённую нагрузку или перевод на иную должность. Однако не везде это оказалось возможным из-за отсутствия подходящих специальностей и свободных мест.

В управлении образования Астаны сообщили, что работу прекратили 130 педагогов. Основной причиной стало окончание срока действия трудовых договоров.

Ранее родители учеников школы-гимназии №68 Алматы просили проверить информацию об увольнении не менее 12 учителей в начале учебного года. В управлении образования тогда пояснили, что договоры не продлили с девятью сотрудниками-пенсионерами в возрасте от 68 до 78 лет.

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