День знаний. В школах Костаная прошли торжественные линейки

Торжественные линейки без карантинных ограничений, впервые за два года прошли сегодня в школах города. Первый звонок прозвенел впервые для четырех с половиной тысяч первоклашек. В гимназии Горького за парты сели сразу 180 первоклассников. Кстати там в новом учебном году и новый директор.

Массово, без масок, дистанции и карантинных ограничений проходит линейка в этом году в гимназии имени Горького. Новый учебный год в Костанае начался для 34-х тысяч учеников, 1500 школьников приходятся на гимназию. Праздничная линейка прошла торжественно, с творческими номерами. Поздравил школьников и аким Костаная, который отметил, что гимназия одна из сильных школ не только в области, но и в стране.

«Здесь, в вашей школе дают фундаментальные знания. Этому подтверждение победы на республиканских международных уровнях. Только в текущем году более 60 наград ваша школа завоевала, это и ученики и учителя принесли в копилку школу такой богатый урожай. Наверное вот такая одежда ярко красная, бордовая — это цвет лидеров. Я думаю, вы будете настоящими лидерами, как ваша школа, ваши педагоги и достигнете больших результатов»,- сказал аким Костаная Марат Жундубаев.

ВИДЕО

Особое внимание аким областного центра обратил на первоклассников. Марат Жундубаев отметил, что в этом году впервые за парты сядут 4500 первоклашек, в гимназии их 180. Это сразу шесть полных классов. Первый осенний день школьники гимназии и их родители встречают в хорошем настроении.

«Все было хорошо, в первый месяц я съездил в Грузию. Я отлично учусь, и на новый учебный год у меня отличный, очень хороший настрой. Ирина Николавена зовут мою учительницу, она очень добрая и познавательная», — делится второклассник Макар Колесников.

«Каникулы у меня прошли отлично. На каникулах я отдыхала. Я была в Турции. Настроение хорошее, по школе я скучала»,- рассказывает ученица гимназии Горького Юлия Яблонская.

В новом учебном году в гимназии и новый директор. В результате ротации директоров школ, Гульфия Дандыбаева пришла сюда из школы — лицея №2.

«Наши дети — дети нового поколения, впитавшие в себя дух свободы и независимости. Это дети, которые добрыми делами, творческими и интеллектуальными достижениями прославляют наш город. Дорогие гимназисты, мы одна школьная семья, являемся частичкой нашей великой страны и пусть каждый из вас несет звание казахстанского школьника и приумножает ее славу», — говорит директор гимназии Гульфия Дандыбаева.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.