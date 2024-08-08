День знаний в воскресенье. Заплатят ли учителям за выход на работу

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Как сообщили в пресс-службе Министерства просвещения в ответ на запрос Informburo.kz в Казахстане учителя получат оплату за выход на работу 1 сентября.
«Важно учитывать, что 1 сентября – это день, когда сотрудники работают по графику, предполагающему неполное рабочее время. Они должны получить оплату пропорционально фактически отработанному времени», – говорится в сообщении.
В ведомстве также напомнили, что работа в выходные и праздничные дни допускается только с письменного согласия сотрудника.
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