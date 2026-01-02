На площади перед областным акиматом в Костанае ледяная фигура лошади покрылась монетами.
Костанайцы «примораживают» монеты на скульптуру, веря, что это принесёт удачу и благополучие.
По словам горожан, традиция «на счастье» возникла стихийно. Сейчас лошадь ещё не полностью облеплена монетами. Но она пользуется популярностью у костанайцев. Скоро возможно она полностью заблестит монетами.
Жители города отмечают, что лошадь символизирует силу, выносливость и движение вперёд, а потому многие загадывают желания. Некоторые приходят к фигуре семьями.
Ледяная скульптура стала не только элементом зимнего оформления площади, но и своеобразной точкой притяжения для костанайцев, объединив горожан в общей вере в удачу и добрые перемены.
Температурные качели прогнозируют синоптики
В Казахстане разрешили свободный выбор госномеров для автомобилей
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.