На площади перед областным акиматом в Костанае ледяная фигура лошади покрылась монетами.

Костанайцы «примораживают» монеты на скульптуру, веря, что это принесёт удачу и благополучие.

По словам горожан, традиция «на счастье» возникла стихийно. Сейчас лошадь ещё не полностью облеплена монетами. Но она пользуется популярностью у костанайцев. Скоро возможно она полностью заблестит монетами.

Жители города отмечают, что лошадь символизирует силу, выносливость и движение вперёд, а потому многие загадывают желания. Некоторые приходят к фигуре семьями.

Ледяная скульптура стала не только элементом зимнего оформления площади, но и своеобразной точкой притяжения для костанайцев, объединив горожан в общей вере в удачу и добрые перемены.

