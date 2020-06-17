Денежную помощь получили костанайские организации для своих проектов

По 200 и 500 тысяч тенге сегодня получили неправительственные организации области. Теперь в регионе 26 проектов смогут воплотиться в жизнь. Это и помощь в поиске пропавших людей, и организация утренней зарядки на свежем воздухе, и многое другое, сообщает alau.kz

Бауржан Тибеев председатель «Велосообщества «Костанай». Сегодня его организация получила 200 тысяч тенге для реализации спортивного проекта. Бауржан задумал привлечь к здоровому образу жизни, как можно больше людей. Для этого летом планируется запустить акцию «На зарядку, милый город, становись». Как признается мужчина, идея не новая, на западе давно есть такие проекты, но местные жители, он надеется, тоже оценят. Суть в том, что по утрам на свежем воздухе будут собираться семьи, компании друзей и заниматься с опытными тренерами.

«Эта сумма будет потрачена на то чтобы организовать вот эту работу, площадку, музыкальное сопровождение. Как сегодня прекрасная музыка позволяет быть с вдохновением, также и в нашем деле. Нам потребуются профессиональные тренеры, которые будут во главе. Представьте, 500 человек и нужно будет, чтобы они своевременно занимались зарядкой»,- говорит председатель велосообщества «Костанай» Бауржан Тибеев.

Такой же сертификат сегодня получил поисковый отряд «Регион 10». Вот уже 3 года его волонтеры помогают искать пропавших людей. Но благодаря финансовой помощи, они смогут оснастить свой отряд современным оборудованием.

«Люди теряются ежегодно, ежедневно. Порой даже у полиции не хватает ресурсов, поэтому мы в рамках социальных проектов, в рамках идей предложили иное решение. То есть оказание прямого содействия населению и в том числе правоохранительным органам»,- сказал волонтер поискового отряда «Регион 10» Тимур Жаналин.

«Хотелось бы поблагодарить, что есть такая возможность, что можно развиваться, что можно стремиться к чему-то. Мы это делаем не для себя, а для общества, но, когда такой бонус к этому ко всему, — это очень приятно»,- говорит руководитель поискового отряда «Регион 10» Ирина Карпенко.

Вот в такой атмосфере, под открытом небом, лучшие социальные проекты и идеи смогли получить сертификаты на 200 и 500 тысяч тенге, всего 26 проектов. Хотя заявок было подано почти 200. Но строгим жюри были выбраны самые нужные и важные для региона проекты.

«Преимущество этой ярмарки в том, что в ней могут принимать участие не только зарегистрированные неправительственные организации, но и инициативные группы. То есть,у нас бывает, когда инициативные группы создаются, хотят открыть НПО, но еще побаиваются, смогут ли они? И до того как зарегистрироваться они пробуют именно свои силы, возможности»,- рассказала председатель ОФ «Гражданский альянс Костанайской области «Грин» Динара Утебаева.

Динара Утебаева отметила, что в ярмарке участвуют не только проекты, направленные на помощь социально-уязвимым слоям населения, но и те, что помогут развить и вовлечь население в нечто новое. Эта ярмарка проводится уже в 12 раз и в этом году ее финансирование значительно выросло. Общий бюджет составил почти 9,5 млн тенге.



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