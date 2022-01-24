Деньги и золото украли из квартиры рудничанки

Полицейские города Рудного задержали подозреваемого в краже денег и золотых изделий почти на миллион тенге.

В полицию города Рудного обратилась 29-летняя горожанка. Она рассказала, что неизвестные в период с 20 по 22 января проникли в квартиру и похитили денежные сбережения, золотые кольца и цепочки.

В ходе осмотра происшествия оперативники установили, что днем неизвестный зашел в квартиру, подобрав ключ от входного замка. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в течение суток установили и задержали квартирного вора. Им оказался 36-летний, ранее судимый рудничанин.

Стражи порядка изъяли у него похищенное золото и 300 долларов.

Остальное он успел потратить.

Проводятся следственные действия.

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