Деньги к школе: сколько семей уже получили материальную помощь

Около 150 тысяч казахстанских семей уже получили деньги из бюджета для приобретения школьной формы и канцтоваров, передает informburo.kz

Всего такую помощь получат 440 тысяч детей из социально уязвимых категорий, сообщает пресс-служба Министерства просвещения РК.

В ведомстве напомнили о внесённых изменениях в правила оказания материальной помощи: если ранее выделяемая сумма в регионах варьировалась от 17 до 40 тысяч, то в этом году составляет не менее 37 389 тенге.

Внесены изменения в механизм предоставления помощи. Теперь денежные средства перечисляются родителям на картсчет, чтобы они вместе с детьми могли самостоятельно выбрать школьную форму, обувь и канцтовары. Раньше все это приобреталось акиматами, возникали проблемы, связанные с размерами и качеством товаров.