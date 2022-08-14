Деньги к школе: сколько семей уже получили материальную помощь

pfpk.ru
Деньги должны перечислить до 20 августа.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Около 150 тысяч казахстанских семей уже получили деньги из бюджета для приобретения школьной формы и канцтоваров, передает informburo.kz
Всего такую помощь получат 440 тысяч детей из социально уязвимых категорий, сообщает пресс-служба Министерства просвещения РК.
В ведомстве напомнили о внесённых изменениях в правила оказания материальной помощи: если ранее выделяемая сумма в регионах варьировалась от 17 до 40 тысяч, то в этом году составляет не менее 37 389 тенге.
Внесены изменения в механизм предоставления помощи. Теперь денежные средства перечисляются родителям на картсчет, чтобы они вместе с детьми могли самостоятельно выбрать школьную форму, обувь и канцтовары. Раньше все это приобреталось акиматами, возникали проблемы, связанные с размерами и качеством товаров.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: