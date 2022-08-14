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Деньги к школе: сколько семей уже получили материальную помощь

pfpk.ru

Деньги должны перечислить до 20 августа.

Около 150 тысяч казахстанских семей уже получили деньги из бюджета для приобретения школьной формы и канцтоваров, передает informburo.kz

Всего такую помощь получат 440 тысяч детей из социально уязвимых категорий, сообщает пресс-служба Министерства просвещения РК.

В ведомстве напомнили о внесённых изменениях в правила оказания материальной помощи: если ранее выделяемая сумма в регионах варьировалась от 17 до 40 тысяч, то в этом году составляет не менее 37 389 тенге.

Внесены изменения в механизм предоставления помощи. Теперь  денежные средства перечисляются родителям на картсчет, чтобы они вместе с детьми могли самостоятельно выбрать школьную форму, обувь и канцтовары. Раньше все это приобреталось акиматами, возникали проблемы, связанные с размерами и качеством товаров.

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