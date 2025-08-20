В рамках Фонда «Всеобуч» на счета родителей и законных представителей уже перечислено около 20 млрд тенге для приобретения школьной формы, обуви и принадлежностей. Поддержку получили более 430 тысяч детей — это порядка 87% от общего числа получателей.

В 2025 году помощь охватит более 500 тысяч детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных семей, получателей адресной социальной помощи, а также детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

На сегодня в Астане и Шымкенте средства выплачены в полном объёме — 100% семей уже получили помощь.

«Регионы активно перечисляют средства на счета родителей. Получатели помощи обязаны предоставить документы, подтверждающие покупку. Для оформления выплаты достаточно подать заявление», — сообщила председатель Комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспанова.

Общий объём финансирования в 2025 году составляет 23,1 млрд тенге. Размер выплаты определяется в соответствии с региональным бюджетом на основании решения маслихата, но не может быть менее 46 228 тенге на одного ребенка.

Стоит отметить, что с 2023 года объем материальной помощи увеличился в 2,5 раза — с 17 тысяч до 46 тысяч тенге.

Квартира только за безнал. С 31 августа вводится новое "фундаментальное" правило С 31 августа 2025 года приобрести жилье по договору о долевом участии в строящихся домах...

Дешевые авто из российских таксопарков могут хлынуть в Казахстан Компании такси готовятся к массовой реализации подержанных иностранных машин. Их доля в парках перевозчиков сегодня...

Похолодание прогнозируют синоптики Прогноз погоды по Казахстану на 21-23 августа представили синоптики Казгидромета. В ближайшие дни северо-западный циклон...