Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) сегодня, 8 октября 2024 года, обратился к казахстанцам с важным предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что участились случаи мошенничества от имени фонда.

«В последнее время участились случаи, когда мошенники представляются сотрудниками ЕНПФ и звонят гражданам с тревожными новостями. К примеру, утверждают, что у вкладчика заблокирован счет и не поступают взносы. При этом предлагают «забронировать онлайн очередь на очный прием», чтобы решить проблему и избежать штрафов», — сообщает пресс-служба ЕНПФ.

Как это происходит?

Во время звонка мошенники предлагают онлайн забронировать очередь и сообщают, что отправили код с номера 1414 на телефон жертвы. Затем они просят продиктовать этот код для завершения процесса бронирования.

«После того, как жертва сообщит этот код, ее деньги могут исчезнуть с банковских счетов!, — отмечает пресс-служба ЕНПФ.

В фонде подчеркнули, что казахстанцам важно знать:

«Сотрудники ЕНПФ не обзванивают граждан! Поэтому необходимо быть бдительными и не сообщать никакие коды посторонним, а также не переходить по незнакомым ссылкам».

Как защитить себя?

ЕНПФ рекомендует казахстанцам

Никогда не сообщать свои коды и пароли.

Проверять информацию через официальные каналы.

Если кто-то беспокоит якобы от имени ЕНПФ, просто повесить трубку и связаться с фондом напрямую.

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