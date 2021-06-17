Деньги на борьбу с кризисом: выявлены нарушения на 355 миллиардов тенге

Счетный комитет выявил нарушения на 355 миллиардов тенге по итогам аудита использования денег, выделенных на антикризисные меры в Казахстане. Об этом сообщила председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова, передает Tengrinews.kz.

«По использованию антикризисных средств тоже есть вопросы. Из 6,9 триллиона тенге проверено 4,5 триллиона, из них по 2 триллионам проведен аудит. На 355 миллиардов установлены нарушения. Еще 243 миллиарда перераспределено в ходе планирования, в ходе совместной работы вместе с правительством», — сообщила Наталья Годунова на заседании Сената.

По ее словам, несмотря на то что в стране удалось сохранить уровень безработицы на уровне 4,9 процента, первоначально значительная часть затрат по поддержанию занятости направлялась на создание временных рабочих мест, средний период трудоустройства по которым составлял 1-3 месяца.

Как подчеркнула Годунова, правительством были приняты необходимые меры и закреплены требования, которые «в настоящее время позволяют не тратить государственные ресурсы вхолостую».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.