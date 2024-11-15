Деньги на карте — под наблюдением: новые правила в Казахстане

До 15 апреля банки второго уровня передадут в налоговые органы сведения о мобильных переводах казахстанцев за первый квартал 2026 года. В Комитете государственных доходов (КГД) разъяснили Tengrinews.kz, как будет работать система контроля и в каких случаях возможны проверки.

Когда ждать уведомления

Как сообщили в КГД, банки уже формируют данные о транзакциях за январь–март.

«Согласно приказу, информация от банков второго уровня должна поступить не позднее 15 апреля. Гражданам, попавшим в списки, направят уведомления о выявленных расхождениях по итогам камерального контроля», – отметили в ведомстве.

После получения уведомления у казахстанцев будет 30 рабочих дней на ответ. Срок отсчитывается со следующего дня после вручения документа.

Если вы согласны с уведомлением

В КГД подчеркнули: уведомление само по себе не означает штраф. У граждан есть возможность самостоятельно устранить нарушения.

В случае согласия необходимо подать налоговую отчетность за соответствующий период и отразить выявленные расхождения. Самозанятые могут внести данные через мобильное приложение, а также оплатить налоги и социальные платежи.

Кроме того, при необходимости можно перейти на подходящий налоговый режим в соответствии с требованиями законодательства.

Если вы не согласны

Казахстанцы вправе оспорить претензии налоговых органов. Для этого нужно предоставить пояснение, подтверждающее, что расхождения не связаны с нарушением налогового законодательства.

Что будет, если игнорировать

В КГД предупреждают: при отсутствии ответа или недостаточных пояснениях налоговые органы могут назначить проверку.

«Для подтверждения достоверности причин либо при неисполнении уведомления в установленный срок возможна налоговая проверка по выявленным расхождениям», – сообщили в комитете.

Когда могут заинтересоваться переводами

С 1 января 2026 года действуют обновленные критерии. Теперь для проверки должны совпасть сразу три условия:

переводы поступают от 100 и более разных лиц;

операции происходят в течение трёх месяцев подряд;

общая сумма превышает 12 минимальных зарплат (1 020 000 тенге).

Пример

Если человек регулярно получает деньги на личную карту — например, за товары или услуги — и за три месяца переводы приходят от более чем 100 человек, а сумма превышает установленный порог, налоговые органы могут запросить разъяснения и проверить, не ведётся ли предпринимательская деятельность.

При этом переводы между родственниками, друзьями или разовые поступления под эти критерии не подпадают.

Зачем вводят контроль

Как отмечают в КГД, цель новых правил — выявить тех, кто фактически ведёт бизнес, но не декларирует доходы. Мобильные переводы сегодня остаются одним из распространённых способов неофициальных расчётов.

Ранее также сообщалось, что в случае игнорирования уведомления счета могут быть ограничены: если гражданин не отреагирует в течение месяца, на 41-й день возможна блокировка.

