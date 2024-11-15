Деньги на карту — под контроль: что ждёт казахстанцев с 15 апреля

В Казахстане усиливается контроль за денежными переводами физических лиц. Банки второго уровня передают информацию по операциям в органы государственных доходов — сейчас анализируются данные за первые три месяца 2026 года.

Какие переводы проверяют

Как пояснила Шынар Жумабай, до 15 апреля банки должны предоставить сведения о переводах, которые превышают 12 минимальных заработных плат — это более 1 млн тенге — и поступают от 100 и более разных отправителей в течение трёх месяцев.

Когда придёт уведомление

Если, например, за январь–март на счёт поступило более 1 млн тенге от большого числа людей, налоговые органы могут направить уведомление. Ответить на него необходимо в течение 30 рабочих дней.

Как объяснить переводы

Гражданин может подтвердить происхождение средств — например, если это была благотворительная помощь, семейные сборы или иные законные переводы. В таком случае претензий не будет.

Что делать, если это доход

Если переводы связаны с оплатой товаров или услуг, человек может самостоятельно задекларировать доход, оплатить налоги и выбрать подходящий налоговый режим.

Для индивидуальных предпринимателей, получавших оплату на личные счета, потребуется предоставить дополнительную отчётность.

Что будет при игнорировании

В случае отсутствия ответа на уведомление налоговые органы вправе назначить проверку.

В департаменте госдоходов подчеркнули, что такие меры направлены на выявление теневого бизнеса и обеспечение прозрачности финансовых операций.

