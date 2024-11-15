Деньги на карту — под контроль: что ждёт казахстанцев с 15 апреля

В Казахстане усиливается контроль за денежными переводами физических лиц. Банки второго уровня передают информацию по операциям в органы государственных доходов — сейчас анализируются данные за первые три месяца 2026 года.
Какие переводы проверяют
Как пояснила Шынар Жумабай, до 15 апреля банки должны предоставить сведения о переводах, которые превышают 12 минимальных заработных плат — это более 1 млн тенге — и поступают от 100 и более разных отправителей в течение трёх месяцев.
Когда придёт уведомление
Если, например, за январь–март на счёт поступило более 1 млн тенге от большого числа людей, налоговые органы могут направить уведомление. Ответить на него необходимо в течение 30 рабочих дней.
Как объяснить переводы
Гражданин может подтвердить происхождение средств — например, если это была благотворительная помощь, семейные сборы или иные законные переводы. В таком случае претензий не будет.
Что делать, если это доход
Если переводы связаны с оплатой товаров или услуг, человек может самостоятельно задекларировать доход, оплатить налоги и выбрать подходящий налоговый режим.
Для индивидуальных предпринимателей, получавших оплату на личные счета, потребуется предоставить дополнительную отчётность.
Что будет при игнорировании
В случае отсутствия ответа на уведомление налоговые органы вправе назначить проверку.
В департаменте госдоходов подчеркнули, что такие меры направлены на выявление теневого бизнеса и обеспечение прозрачности финансовых операций.
Мошенники теряют позиции: в Костанайской области снизилось число интернет-афер
Весна с характером Казахстан снова ждут перепады погоды
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.