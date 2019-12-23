Деньги на лечение ребенка похитили через интернет в Костанае

Неизвестный похитил деньги, предназначенные на лечение костанайскому ребёнку. О факте мошенничества, совершенного через интернет, рассказали полицейские. Преступление удалось раскрыть. Похитителем оказался житель другого региона Казахстана, причём несовершеннолетний, сообщает alau.kz

Жительница Костаная Наталья Кононова написала заявление в полицию в июне этого года. Она рассказала, что ее семья была вынуждена обратиться к людям с просьбой собрать средства на дорогостоящую операцию ее внуку. Лечение проводили в московской клинике, требовались деньги, более полумиллиона тенге. Неравнодушные люди за короткое время собрали необходимую сумму, был назначен день операции, но оказалось, что банковская карта пуста. Полицейские выяснили, каким образом деньги исчезли со счёта.

«Подозреваемый, узнав, что в Костанае для лечения мальчика собирают деньги на операцию, вышел на связь с потерпевшей стороной, сказал,что хочет перевести им на счет денежные средства. После, получив все банковские реквизиты, личные данные потерпевших, путём взлома банковской карты, вывел оттуда денежные средства в размере 580 тысяч тенге»,- рассказал старший оперуполнопоченный управления криминальной полиции ДП Костанайской области Ердос Нурпеисов.

Чтобы установить личность неизвестного похитителя, костанайским полицейским понадобилось три месяца. Используя технологии, они наши подозреваемого в другом регионе Казахстана.

«В ходе проведения комплекса розыскных мероприятий, на территории Актобе, был установлен и задержан молодой человек. В ходе которого были обнаружены и изъяты вещественные доказательства по данному уголовному делу. Подозреваемый дал полные признательные показания, свою вину признал полностью. Потерпевшей стороне полностью был возмещен причинённый материальный ущерб»,- добавил Ердос Нурпеисов.

Задержанный человек оказался не просто молодым, а несовершеннолетним. Вырученные преступным путём деньги он тратил в Интернете на софт и компьютерные игры. Расследование в отношении него всё ещё продолжается.Он также подозревается в совершении других аналогичных преступлений, есть пострадавшие из разных областей.

Наталья Кононова поблагодарила начальника костанайского полицейского департамента за работу его сотрудников.

В этом году костанайскими полицейскими раскрыто около пяти десятков подобных преступлений.