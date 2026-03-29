Деньги на пенсии пересчитают: что изменится для казахстанцев

В Казахстане планируют увеличить порог минимальной достаточности пенсионных накоплений. Новую формулу расчёта предлагают привязать к уровню инфляции, передает krisha.kz
Как сообщил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, соответствующий проект уже подготовлен и направлен на согласование в государственные органы.
По его словам, порог будет ежегодно пересматриваться и увеличиваться. Если, к примеру, ранее он составлял 2 млн тенге, то в дальнейшем к этой сумме добавят инфляцию и ещё около 2%, что в среднем даст рост примерно на 10%.
Документ уже направлен на рассмотрение в Национальный банк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.
Что такое порог достаточности
Порог достаточности — это минимальная сумма, которая должна оставаться на пенсионном счёте для формирования будущих выплат. Средства сверх этого уровня казахстанцы могут использовать — например, на покупку жилья, погашение ипотеки, лечение или перевод в управление.
Размер порога зависит от ряда показателей, включая минимальную зарплату, минимальную пенсию, базовую выплату и прожиточный минимум. Также он варьируется в зависимости от возраста.
Почему меняют правила
Необходимость пересмотра связана с риском низких пенсий в будущем, особенно из-за слабой накопительной составляющей.
Среди основных проблем:
— почти треть работающих казахстанцев не имеет пенсионных накоплений;
— у значительной части граждан суммы на счетах остаются низкими;
— молодёжь активно использует накопления досрочно — за последние пять лет снято около 5 трлн тенге;
— доходность пенсионных активов остаётся невысокой.
Какие могут быть последствия
В Казахстане пенсия формируется из трёх частей: базовой, солидарной и накопительной. При этом солидарная часть постепенно сокращается, а накопительная пока не компенсирует её в полной мере.
По оценкам, коэффициент замещения (соотношение пенсии к прежнему доходу) может снизиться до 39%. Это ниже рекомендуемого международного уровня в 40%.
Ожидается, что повышение порога достаточности поможет сохранить пенсионные накопления и повысить уровень будущих выплат.
