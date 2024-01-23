Деньги на счет ребенка. Ответы на часто задаваемые вопросы от ЕНПФ

ЕНПФ разместил подробную информацию о начислении и использования средств по программе «Нацфонд — детям».

1. Будут ли включены в Программу «Нацфонд — детям» те несовершеннолетние, которым в 2024 году исполнится 18 лет и какую сумму они получат?

Все дети, являющиеся гражданами Республики Казахстан, включены в Программу (по состоянию на конец 31 декабря 2023 года) и являются ее участниками. Дети, которым в течение 2024 года исполнится 18 лет, получат свои начисленные целевые требования за 2023 год (год, в котором ребенок еще не достиг 18-ти лет) в виде целевых накоплений на свои целевые накопительные счета, открытые в ЕНПФ.

Сумма целевых требований на одного ребенка за 2023 год будет рассчитана, исходя из данных по количеству детей – граждан Казахстана (по состоянию на конец 31 декабря 2023 года) и информации от Национального Банка по общей сумме целевых требований детям, начисленной из Нацфонда.

2. В какой валюте будут перечисляться целевые требования?

Целевые накопления детей, достигающих 18 лет, перечисляются из Нацфонда в ЕНПФ в долларах США и хранятся в ЕНПФ также в долларах США. Когда совершеннолетний участник Программы решит использовать свои деньги, он подает заявление уполномоченному оператору, и ЕНПФ переведет его накопления на его банковский счет, открытый у уполномоченного оператора, также в долларах США. Далее, когда уполномоченный оператор будет перечислять накопления на жилье и образование, деньги конвертируются из долларов США в тенге по курсу, который будет актуален на момент перевода.

3. Может ли ребенок использовать деньги не сразу в 18 лет, а позже – в 20 или 25 лет?

Когда ребенку исполнится 18 лет, на его имя автоматически открывается целевой накопительный счет в ЕНПФ и на него перечисляются положенные ему средства из Нацфонда. Деньги перечисляются в долларах США и хранятся на целевом счете в течение 10 лет. Если в течение этого срока он не использует эти средства, то они автоматически переведутся на его индивидуальный добровольный пенсионный счет в ЕНПФ, который автоматически откроется на его имя. Получение накоплений с этого пенсионного счета, на котором учитываются добровольные пенсионные взносы, будет осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Можно ли использовать целевые накопления ребенком до достижения им 18 лет?

Нет, такая возможность не предусмотрена действующим законодательством. Начисленные ребенку целевые деньги будут находиться в составе валютных активов Нацфонда и продолжат инвестироваться Национальным банком до достижения ребенком 18 лет, обеспечивая ребенку дополнительный инвестиционный доход.

5. Что будет с целевыми накоплениями, если ребенок сменит гражданство и уедет в другую страну? Если ребенок родился в другой стране, но получил гражданство Казахстана, он имеет право на средства из Нацфонда?

Дети, не являющиеся более гражданами Казахстана, теряют свое право на использование средств из Нацфонда.

Если ребенок, рожденный в 2006 году и позже, получит гражданство Республики Казахстан до достижения им 18 лет, то он автоматически становится участником Программы и имеет право на средства из Нацфонда. При этом начисление ему целевых требований из Нацфонда будет осуществляться с даты получения им гражданства Казахстана, а не с даты его рождения.

6. Что будет, если инвестиционный доход за какой-то год будет отрицательный?

Активы Национального Фонда инвестируются на долгосрочной основе и результаты инвестирования зависят от ситуации на финансовых рынках, на которые влияют разные рыночные факторы. Поэтому, для того, чтобы нивелировать возможные снижения инвестиционной доходности валютной части активов Нацфонда за отдельные периоды, она усредняется за восемнадцать лет, предшествующих отчетному году.

7. Есть ли расчеты, какие суммы будут начисляться детям ежегодно и какую сумму получит на выходе, к примеру, ребенок, родившийся в 2024 году через 18 лет?

Ежегодно расчет 50% от инвестиционного дохода валютной части активов Национального фонда, начисляемой детям по программе «Нацфонд — детям», будет осуществляться Национальным банком Республики Казахстан (далее — НБ РК). При этом инвестиционный доход, полученный от инвестирования валютной части активов Нацфонда, усредняется за восемнадцать лет, предшествующих отчетному году. Кроме того, суммы, начисленные детям в предыдущие годы, будут продолжать инвестироваться в долларах США в составе активов Нацфонда. В результате на них дополнительно будет начисляться инвестиционный доход. Таким образом, ежегодные суммы детям будут определяться по результатам инвестиционной деятельности Нацфонда.

ЕНПФ, исходя из общей суммы инвестиционного дохода (ежегодно определяемой НБ РК для начисления на счета детей) и количества всех детей – граждан Казахстана будет рассчитывать сумму целевых требований на одного ребенка – участника программы за каждый отчетный год.

С учетом изложенного, заранее рассчитать, какая будет сумма целевых накоплений на каждого ребенка в будущем, при достижении им 18 лет, нельзя. Она будет определяться объемом накопленных активов Нацфонда, результатами по его исторической инвестиционной доходности и количеством детей — участников Программы.