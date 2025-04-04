В Нацбанке рассказали LS о том, как изменилась доходность пенсионных накоплений казахстанцев за последние пять лет.

По данным ведомства, с 2020 по 2024 год размер пенсионных активов под управлением Нацбанка увеличился более чем в два раза – с 10,8 до 22,4 трлн тенге.

За этот период валютная доля портфеля ЕНПФ была увеличена с 30% до 40%. Кроме того, в феврале 2020 года в целях улучшения его показателей доходности и риска инструменты денежного рынка заменили на среднесрочные казначейские облигации США с целевой долей 30%. Это было сделано, чтобы компенсировать волатильность по другим классам активов данного портфеля.

Также Нацбанк увеличил долю акций с 21% до 25%, чтобы повысить доходность валютных активов.

«Данное перераспределение было осуществлено за счет уменьшения доли облигаций развивающихся стран с 28% до 25% и корпоративных бондов с 21% до 20%», – уточнили в главном банке.

Напомним, для управления валютными активами Нацбанк привлек ведущие зарубежные компании по определенным мандатам. Таким образом, с 2020 по 2024 год размер накоплений во внешнем управлении увеличился с 1,96% до 21,4%.

Если рассмотреть доходность активов ЕНПФ за последние пять лет, то наибольший размер пришелся на прошлый год – 17,84%. Тогда как наименьший показатель был отмечен в 2022 году (6,55%).

А вот общий размер начисленного инвестдохода за 2020-2024 годы составил 8,6 трлн тенге.

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