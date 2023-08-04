Деньги на старость: как за 10 лет изменилась пенсия казахстанцев

В Казахстане средний размер пенсии превысил 120 тыс. тенге. LS показывает в инфографике, как менялись выплаты за последние 10 лет.

Итак, с 2013 по 2022 годы средний размер пенсии увеличился почти в 2,6 раза. Если в 2013 году данный показатель был на уровне 41,7 тыс. тенге, то в прошлом году – 108,1 тыс. тенге. При этом на 1 июля – 120,6 тыс. тенге.

Однако, если перевести эти суммы из тенге в доллары, то сумма выплат стала меньше. В 2018 году – $274,3, а в 2022 году – $234,9. Итого сокращение за 10 лет составило 14,3%.

За 10 лет расходы на выплату пенсий увеличились почти в 3,2 раза – с 911 млрд тенге до 2,9 трлн тенге.

Численность пенсионеров за этот период выросла на 24,6% – с 1,8 млн до 2,2 млн человек.

По данным Минтруда, больше всего пожилых проживает в Алматы – 237 тыс., Туркестанской – 185 тыс., Карагандинской – 177 тыс. и Алматинской областях – 154 тыс.

За 10 лет на пенсионном рынке произошло несколько изменений. Например, в 2021 году у населения появляется возможность досрочно снимать часть своих накоплений из ЕНПФ. В частности, люди могли использовать эти деньги для улучшения жилищных условий, оплаты лечения или передачи в частное управление.

А в этом году казахстанцам разрешили передавать до 50% от суммы накоплений в частные управляющие компании, а пенсионерам по выслуге лет – тратить все сбережения на лечение и жилье.

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