Случаи исчезновения денег с депозитов и банковских карт участились. Пользователи сообщают в соцсетях: с их счетов списываются средства — от сотен тенге до сотен тысяч — без ведома и объяснений, Иногда деньги возвращаются, иногда — нет, сообщает inbusiness.kz

Все чаще звучит тревожный вопрос: а безопасны ли наши сбережения?

Финансовая грамотность населения растет — люди изучают законы, вникают в тонкости налогов, отслеживают курсы валют. Однако вместе с этим растет и тревожность. Причина — участившиеся случаи необъяснимых списаний с банковских счетов и депозитов, в которых попытался разобраться корреспондент inbusiness.kz.

Мелкие списания, большие опасения

В социальных сетях все чаще появляются сообщения от клиентов банков, которые обнаруживают необъяснимые исчезновения средств со своих счетов. Речь идет как о мелких, так и о крупных суммах (от 600 тенге до 530 тысяч тенге)

В одном из случаев женщина, регулярно проверяющая состояние своего депозита, обнаружила пропажу 42 000 тенге уже на следующий день после входа в онлайн-банк. Она не совершала никаких транзакций, но деньги исчезли.

В другом эпизоде, также зафиксированном в популярных банках, клиентка сообщила, что с ее счета исчезло 36 000 тенге. Спустя два дня средства были возвращены, а сотрудники банка объяснили ситуацию техническим сбоем в системе. Похожих историй — десятки. Объединяет их одно: деньги исчезают временно или навсегда, и пользователи вынуждены лично обращаться в банк, чтобы инициировать разбирательство. Иногда суммы возвращаются. Но, если списание небольшое, многие даже не замечают потерь и не подают жалобу.

Особое беспокойство вызывают случаи «ночных списаний». Некоторые казахстанцы считают, что именно в темное время суток, когда большинство людей неактивны, происходят подозрительные операции по снятию или перемещению средств. Предположения варьируются от хакерских атак до внутренних багов в банковских системах. Появились даже советы в Telegram-каналах и форумах: «на ночь отключайте все автоматические списания» и «блокируйте функции покупок и переводов на картах».

Однако ни один из крупных банков пока официально не признал наличие проблем с безопасностью. Представители говорят о «временных неполадках» и просят пользователей быть внимательными к своим операциям. Но доверие уже пошатнулось.

Новые пороги гарантии по вкладам для новых банков запутали казахстанцев

Недавняя волна паники среди вкладчиков была вызвана неверно интерпретированной новостью о якобы введенном ограничении на суммы депозитов — до 10 млн тенге. Хотя агентство по регулированию и развитию финансового рынка не комментировало пределы гарантируемых сумм, речь шла об ограничениях на прием депозитов для новых банков в рамках внедрения базовой лицензии, многие восприняли это как сигнал к срочному выводу средств. Так, вопрос страхования вкладов встал особенно остро.

Система обязательного гарантирования депозитов в Казахстане действует уже не первый год. Согласно действующему закону, Фонд гарантирования депозитов (КФГД) компенсирует вкладчикам суммы в пределах:

до 20 млн тенге — по сберегательным вкладам в тенге;

до 10 млн тенге — по другим вкладам и текущим счетам в тенге;

до 5 млн тенге — по вкладам в иностранной валюте.

И в рамках законопроекта о банках со стороны АРРФР изменений в этой части для универсальных банков не ожидается. Условно, если у одного клиента несколько счетов в разных банках, гарантии действуют отдельно по каждому банку. Однако, если деньги размещены сверх гарантируемых сумм, вкладчик берет на себя весь риск: при отзыве лицензии у банка КФГД вернет только лимитированную сумму, а все остальное будет потеряно.

По состоянию на 1 мая 2025 года в резерве фонда накоплено 1,2 трлн тенге — за счет обязательных взносов банков и доходов от инвестирования. Однако этот резерв не безграничный, и в случае крупных потрясений система может столкнуться с нагрузкой.

Сколько денег хранят казахстанцы в банках?

На 1 апреля 2025 года на депозитных счетах казахстанцев размещено 24,2 трлн тенге. Из них 32,4% — это вклады на суммы свыше 50 млн тенге. При этом подавляющее большинство счетов — более 250 тысяч — находятся в пределах до 10 млн тенге, что делает их полностью защищенными системой страхования. Самым активным банком по объему привлеченных депозитов остается Отбасы банк, где размещено 2,58 трлн тенге — около 11% от общей суммы.

Что делать, если с депозита списали деньги? Если такое произошло либо налицо подозрительное списание, немедленно свяжитесь с банком:

Позвоните на горячую линию или напишите в чат мобильного приложения. Составьте официальное заявление с указанием даты, времени и суммы списания. Попросите приостановить действия по счету на время разбирательства. Если списание несанкционированное, обратитесь в полицию или агентство по регулированию финансового рынка.

И хотя inbusiness.kz в агентстве РК по регулированию и развитию рынка заявляли, что инцидентов информационной безопасности, связанных с хакерскими атаками, для проникновения в банковские системы и кражи средств с депозитных счетов не зарегистрировано, вопрос остается открытый.

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