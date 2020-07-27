Деньги не вернут казахстанцам, лечившимся от КВИ дома

На брифинге в СЦК управляющий директор Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) Азамат Умертаев рассказал, что лечившимся дома от коронавирусной инфекции казахстанцам или тем, кто покупал лекарства для своих родственников по требованию медицинских учреждений, эти деньги не вернут. А вот за реабилитацию после КВИ и пневмонии фонд готов возмещать расходы, передает корреспондент zakon.kz.

У Умертаева поинтересовались, могут ли граждане рассчитывать на компенсацию затрат на лечение от коронавируса в случае, если они лечились дома или же покупали лекарства для больных родственников в медицинские учреждения. По этому поводу представитель фонда сообщил, что подобные выплаты у фонда не предусмотрены. При этом в последнем примере речь шла о том, что зачастую больницы вынуждают самих пациентов покупать дорогостоящие препараты якобы из-за отсутствия их у медучреждений.

Согласно действующему законодательству не предусматривается фондом оплата понесенных расходов гражданами, но фонд оплачивает все понесенные расходы медорганициям. Если медорганизация при лечении клиническими протоколами закупала медсредства или лекарственные средства, то фондом будет оплачено в полном объеме данные виды медпомощи. То есть, если средства, которые были закуплены гражданами, точнее если применяемые средства при лечении, они вошли в протокол, то данные медицинские средства должны быть предоставлены медорганизациями. В данном случае гражданин не должен нести никаких расходов, затрат из собственного кармана. Еще раз повторюсь, что медорганизации должны предоставлять данные лекарственные средства и не вынуждать граждан тратить на это собственные денежные средства, — сказал он.

По его словам, фонд мониторит все жалобы по поводу лекарств.

Мы все эти факты монитором. К нам обращаются граждане с жалобами. Как вы знаете, одной из функций является защита прав пациентов. Мы в роли омбудсмена будем разбираться обязательно с такими фактами, когда медорганизации вынуждают наших граждан приобретать данные лекарственные средства, входящее в протокол и должны быть оплачены фондом медстрахования из собственных средств, — пообещал представитель фонда.

В то же время Умертаев добавил, что сейчас решают вопрос по поводу компенсации казахстанцам по расходам на реабилитацию после КВИ. Правда, что входит в понятие «реабилитации» он затруднился ответить.

Я хотел бы отметить, что у нас солидарная система социального медицинского страхования, в соответствии с этим, кто ранее понес карманные расходы, мы через фонд будем возмещать реабилитационные услуги для всех пациентов, которые перенесли COVID-19. Разработан протокол для пациентов с реабилитационной помощью, сейчас алгоритм будет разработан. Оказывать будем по назначению участкового врача, — заключил представитель фонда.

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