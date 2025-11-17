Полиция Костанайской области фиксирует рост интернет-мошенничеств, несмотря на регулярную профилактику. Один из недавних случаев — история жительницы Костаная, решившей проверить переписку супруга и попавшейся на уловку аферистки.

По словам оперуполномоченного управления по противодействию киберпреступности Тамерлана Ерденова, схема началась с таргетированной рекламы:

«В социальной сети Instagram она наткнулась на рекламу с предложением прочитать переписку супруга. В дальнейшем перешла по ссылке, где с ней в Telegram связалась девушка по имени Полина и пояснила, что услуга будет стоить 26 тысяч тенге», — рассказал Ерденов.

«Полина» попросила предоплату — 13 тысяч тенге — и пообещала результат «через пару часов». Затем потребовала доплатить оставшуюся сумму, прислала ссылку «на данные», но в ней ничего не оказалось. Когда потерпевшая пожаловалась, лжехакер объяснила «ошибку» большим объёмом файлов и затребовала ещё 13 тысяч. Позже выманила дополнительную оплату — 7 тысяч тенге. В итоге женщина потеряла 46 тысяч, после чего переписка была удалена, а связь — прервана.

«Мошенница пояснила, что WhatsApp имеет большой объём файлов… в связи с этим ссылка не прогрузилась. Для этого необходимо доплатить ещё 13 тысяч тенге», — добавил Ерденов, описывая типичную уловку выманивания последовательных платежей.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, устанавливается личность причастной. С начала года в регионе зарегистрировано более 1400 фактов интернет-мошенничества.

Киберполиция напоминает базовые правила кибергигиены:

«Нельзя никому диктовать ваши анкетные данные, отправлять фото удостоверений личности, фото банковских карт. Это основные правила, которые обезопасят ваши личные данные и деньги», — подчеркнул оперуполномоченный.

В полиции призывают граждан не пользоваться «услугами» хакеров, не переходить по сомнительным ссылкам и обо всех подобных предложениях сообщать по номеру 102.