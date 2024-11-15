Деньги «пропали» со счета ЕНПФ: казахстанцам объяснили, что происходит

Вкладчик Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) пожаловался на уменьшение суммы на своем пенсионном счёте. Мужчина планировал перевести часть накоплений на депозит в Отбасы банк, однако не смог этого сделать из-за снижения доступных средств и обратился за разъяснениями, передает informburo.kz

В фонде пояснили, что пенсионные накопления инвестируются в различные финансовые инструменты, а доход от таких вложений не является фиксированным и может изменяться в зависимости от рыночной ситуации.

По информации ЕНПФ, на доходность влияют колебания стоимости ценных бумаг, валютные курсы, а также объем и сроки поступления взносов.

«Инвестиционный доход может как увеличиваться, так и снижаться. В марте 2026 года укрепление тенге по отношению к доллару и снижение стоимости активов, находящихся под управлением иностранных компаний, привели к отрицательному инвестиционному доходу, что отразилось на счетах вкладчиков», — сообщили в фонде.

Там также отметили, что при убытках в результате переоценки активов сумма накоплений может уменьшаться, как и доступные средства для досрочного изъятия. Если после подачи заявки на снятие средств баланс опускается ниже порога достаточности, операция не проводится.

В ближайшее время в Казахстане планируют пересмотреть методику расчёта порогов достаточности. При этом в Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан сообщили, что повторного повышения порогов в 2026 году не ожидается.

Новый порядок: костанайцы больше не смогут жаловаться по телефону В Казахстане изменился порядок подачи жалоб на качество медицинской помощи. Теперь такие обращения принимаются исключительно...

В Казахстане ужесточают правила: бродячих животных будут усыплять Депутаты Мажилиса приняли поправки в Закон РК «Об ответственном обращении с животными». Документ направлен на...