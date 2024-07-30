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«Деньги следуют за ребенком». Такой подход позволяет родителям выбирать лучшие сады для своих детей

Фотография для новости "Деньги следуют за ребенком". Такой подход позволяет родителям выбирать лучшие сады для своих детей

pixabay.com

В Казахстане реформируют принцип субсидирования детских садов. Вместо прежней модели с получением дошкольными организациями госзаказа в ограниченном объеме предлагается внедрение ваучерного финансирования Indigo.

В основе системы лежит концепция «деньги следуют за ребенком». Такой подход позволяет родителям выбирать лучшие сады для своих детей и контролировать качество оказываемых услуг. Кроме того, внедрение нового принципа подразумевает свободный переход детей из одного сада в другой, то есть переток финансирования, существенное сокращение трудозатрат для дошкольных учреждений и легкий вход в систему новых игроков.

«Дошкольная организация открылась, отдала документы установленного порядка в отдел образования, эти документы подтвердили – и все, организация участвует в данном финансировании. Не отдел образования приносит деньги в детский сад, а ребенок их приносит. Таким образом, конечно, детские сады могут входить в рынок государственного субсидирования более свободно, конкурировать между собой», – рассказывает Евгений Щербатов, директор по развитию ЧУ «КДС Франчайзинг».

На сегодня к цифровой платформе подключено уже 12 регионов. Их опыт планируется масштабировать на всю страну. Управление ваучерным финансированием осуществляет государственная структура – АО «Финансовый центр». При этом система Indigo самостоятельно обеспечивает обмен данными между банками, национальной образовательной платформой и другими ведомствами.

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