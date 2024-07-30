В Казахстане реформируют принцип субсидирования детских садов. Вместо прежней модели с получением дошкольными организациями госзаказа в ограниченном объеме предлагается внедрение ваучерного финансирования Indigo.

В основе системы лежит концепция «деньги следуют за ребенком». Такой подход позволяет родителям выбирать лучшие сады для своих детей и контролировать качество оказываемых услуг. Кроме того, внедрение нового принципа подразумевает свободный переход детей из одного сада в другой, то есть переток финансирования, существенное сокращение трудозатрат для дошкольных учреждений и легкий вход в систему новых игроков.

«Дошкольная организация открылась, отдала документы установленного порядка в отдел образования, эти документы подтвердили – и все, организация участвует в данном финансировании. Не отдел образования приносит деньги в детский сад, а ребенок их приносит. Таким образом, конечно, детские сады могут входить в рынок государственного субсидирования более свободно, конкурировать между собой», – рассказывает Евгений Щербатов, директор по развитию ЧУ «КДС Франчайзинг».

На сегодня к цифровой платформе подключено уже 12 регионов. Их опыт планируется масштабировать на всю страну. Управление ваучерным финансированием осуществляет государственная структура – АО «Финансовый центр». При этом система Indigo самостоятельно обеспечивает обмен данными между банками, национальной образовательной платформой и другими ведомствами.

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