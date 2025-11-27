Индексы деловой и потребительской уверенности остаются в отрицательной зоне, а ожидания бизнеса — подавленными. Об этом заявил экономический эксперт Рахим Ошакбаев, комментируя текущую экономическую повестку и реакцию частного сектора.
По его словам, ключевая причина пессимизма — смещение приоритетов экономической политики в сторону жёсткой фискализации:
«Правительство фактически выбрало главной целью любой ценой нарастить бюджетные поступления, чтобы покрывать расширившиеся расходы», — отметил экономист Рахим Ошакбаев.
Эксперт подчеркнул, что дискуссия о целесообразности такого подхода «чрезвычайно актуальна», поскольку усиливает неопределённость для предпринимателей.
Дополнительным тревожным сигналом он назвал динамику прямых иностранных инвестиций.
«В прошлом году Казахстан занял последнее место в Центральной Азии по объёму ПИИ. Хуже нас — Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и даже Туркменистан показали себя лучше. За 33 года независимости это беспрецедентный показатель», — отметил спикер, расценив это как признак нарастающего скепсиса иностранных инвесторов к перспективам страны.
Эксперт напомнил: индексы уверенности отражают ожидания бизнеса и домохозяйств относительно будущих продаж, занятости, доходов и цен. Их уход в «минус» обычно сигнализирует о готовности компаний сокращать инвестиции и отложить расширение, а у населения — экономить и реже совершать крупные покупки.
На этом фоне участники рынка ожидают от экономических властей предсказуемости и сигналов, укрепляющих доверие: прозрачных бюджетных приоритетов, умеренности налоговых инициатив и шагов по улучшению инвестиционного климата. Без этого, предупреждает эксперт, «негативные ожидания будут подпитываться и дальше».
