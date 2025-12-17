Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов рассказал, в каких случаях к физическим лицам могут применяться меры налогового контроля за мобильные переводы. По его словам, речь идёт только о ситуациях, когда в действиях граждан просматриваются признаки предпринимательской деятельности и систематического приёма платежей через переводы. В остальных случаях, подчеркнул он, повседневные переводы между людьми не становятся объектом фискальных мер.

Две параллельные финансовые “реальности”

Биржанов отметил, что по итогам прошлого года объём операций через POS-терминалы и банковские карты превысил 70 трлн тенге. Сопоставимый объём — свыше 70 трлн тенге — прошёл через мобильные переводы.

Фактически, подчеркнул он, в экономике сложились две части:

официальная — расчёты через кассовые аппараты и банковские карты;

— расчёты через кассовые аппараты и банковские карты; неофициальная — через переводы между физическими лицами.

Торговля — крупнейший источник “тени”

По оценке Минфина, торговля остаётся одной из самых значимых сфер теневой экономики.

«Доля теневой экономики в торговле очень значительная. А эти суммы — это как раз оптимизация налоговой базы, уход от налогов», — заявил вице-министр финансов Ержан Биржанов.

