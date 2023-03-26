Деньги вместо продуктов. Довольны ли родители Костанайской области?

В Костанайской области с начала этого года малообеспеченные семьи, имеющие детей от 1 года до 6 лет, вместо продуктовых наборов и гигиенических средств, начали получать денежную выплату — в месяц на одного ребенка 5 175 тенге.

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Как отмечают чиновники, родители такую замену одобрили, и теперь имеют возможность самостоятельно покупать нужные им продукты.

В течение нескольких лет малообеспеченные семьи, имеющие детей от 1 года до 6 лет в Казахстане получали специальные продуктовые наборы. В 2022 году в Костанайской области такие пакеты получали больше 5 тысяч детей. С января этого года такие наборы детям не выдаются, их заменили на денежную выплату — это 5 175 тенге на одного ребенка в месяц.

«Что касается реакции родителей, то они довольны, что монетизировали данную помощь, потому что в основном продукты были, если фруктовые пюре — гипоаллергенны — чернослив, кабачок, были недовольны, что дети не едят. Что нам делать с этим пюре? Но этот перечень был разработан минзравом и мы не могли от него отходить, и в целом сейчас родители довльны», — говорит заместитель руководителя управления координации занятости и соцпрограмм Костанайской области Максим Устинов.

Кроме того, с января этого года в Казахстане официально внедрена информационная система «Цифровая карта семьи». По словам чиновников, в течение нескольких месяцев они отрабатывали с госорганами взаимодействие общих баз, вели подсчет потенциальных претендентов на выплату адресной социальной помощи. В итоге, были установлены почти 14 тыс. семей, которые потенциально могли бы претендовать на АСП. 183 семьям из них адресную помощь уже назначили.

«С какими проблемами столкнулись». Единственное, есть выехавшие люди, то есть выходит алгоритм, что положена помощь, мы идем туда ногами, а людей нет. Бывает такое, но это немного, а в целом Цифровая карта семьи интегрирована со всеми базами информационными системами госорганов, то есть МВД, Минздрав, проблем нет и данные в овном актуальны», — говорит Максим Устинов.

Есть изменения и по выплате жилищной помощи. Напомним, что на нее могут претендовать граждане, чьи расходы на оплату коммунальных услуг превышают долю допустимых затрат. В прошлом году доля допустимых затрат была снижена с 10% до 5%. Это позволило увеличить количество получателей. Так, в прошлом году жилищные выплаты из бюджета по области составили 68 млн тенге, в 2023-ем запланировано направить на такую помощь 105 млн тенге

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