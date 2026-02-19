17 февраля прокуратура Костанайской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу о покушении на дачу взятки сотруднику полиции.

Как установлено следствием, 9 января во время патрулирования по улице Кобланды Батыра в Костанае сотрудники патрульной полиции остановили грузовой автомобиль марки DAF под управлением жителя Туркестана. Поводом для остановки стало создание аварийной ситуации на кольцевой развязке.

При оформлении административного протокола водитель предложил сотруднику полиции денежное вознаграждение за непривлечение к ответственности. Несмотря на разъяснения об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу, мужчина положил на панель служебного автомобиля 5 тысяч тенге.

Сотрудники полиции вызвали следственно-оперативную группу, факт попытки передачи денежных средств был зафиксирован.

Действия водителя квалифицированы по части 3 статьи 24 и части 1 статьи 367 Уголовного кодекса Республики Казахстан — покушение на дачу взятки должностному лицу лично. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд №2 города Костаная.

В прокуратуре напомнили, что действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность как за получение взятки, так и за её дачу.

