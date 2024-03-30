Деньги за ремонт детской больницы в Костанае перечислили необоснованно — прокуратура

Прокуратурой Костанайской области совместно с ревизионной комиссией проведена проверка по вопросу целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт здания детской областной больницы.

21 июля 2020 года между заказчиком КГП «Костанайская детская областная больница» и подрядчиком ТОО «Вершина» заключен договор на капитальный ремонт здания на сумму 1,2 млрд тенге.

В дальнейшем, в адрес подрядчика перечислено 921 млн тенге, однако работы не были завершены, а заключенный договор расторгнут.

Проверка показала, что часть денежных средств в адрес ТОО «Вершина» перечислена необоснованно, без подтверждающих документов о выполнении ремонтных работ.

По данному факту прокуратурой области начато досудебное расследование по статье 361 Уголовного кодекса «Злоупотребление должностными полномочиями».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.