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Деньги за ремонт детской больницы в Костанае перечислили необоснованно — прокуратура

Фотография для новости Деньги за ремонт детской больницы в Костанае перечислили необоснованно - прокуратура

alau.kz

Прокуратурой Костанайской области совместно с ревизионной комиссией проведена проверка по вопросу целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт здания детской областной больницы.

21 июля 2020 года между заказчиком КГП «Костанайская детская областная больница» и подрядчиком ТОО «Вершина» заключен договор на капитальный ремонт здания на сумму 1,2 млрд тенге.

В дальнейшем, в адрес подрядчика перечислено 921 млн тенге, однако работы не были завершеныа заключенный договор расторгнут.

Проверка показала, что часть денежных средств в адрес ТОО «Вершина» перечислена необоснованно, без подтверждающих документов о выполнении ремонтных работ.

По данному факту прокуратурой области начато досудебное расследование по статье 361 Уголовного кодекса «Злоупотребление должностными полномочиями».

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