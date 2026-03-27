Деньги забрали, всё разбили: дерзкое нападение на магазин в Рудном

В Рудном произошло нападение в одном из магазинов на улице Ленина. По информации из социальных сетей, в помещение вошли двое мужчин, которые вели себя агрессивно и неадекватно. Один из них повредил имущество — разбил калькулятор, а также сорвал пломбу с ящика для сбора пожертвований.

Из ящика были похищены денежные средства — злоумышленники забрали купюры, оставив монеты. В результате инцидента также был повреждён подъёмник для людей с ограниченными возможностями.

После произошедшего сотрудники магазина вызвали полицию. Подозреваемых удалось установить, однако похищенных денег при них уже не оказалось.

В Департамент полиции Костанайской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Рудного.

В настоящее время он помещён в медицинское учреждение в связи с имеющимся заболеванием.

Проводится комплекс следственных мероприятий, по итогам которых будет принято процессуальное решение.

